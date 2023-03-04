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【兩會2023】中國外交會否愈來愈具攻擊性？官方這樣答

國情動向 12:46 2023/03/04

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中國的外交路線是今年兩會的關注焦點之一。當被問及中國外交會否愈來愈具攻擊性，十四屆全國人大一次會議大會發言人王超說，中國始終恪守國際法基本原則和國際關係基本準則，堅持維護世界和平，促進共同發展，致力於推動構建人類命運共同體，在和平共處五項原則基礎上，同各國發展友好合作。

有記者提問，去年中國全國人大公布對外關係法草案，其中包括中國在必要時可採取反制和限制措施。考慮到中國面臨的外部挑戰，包括涉及美國的挑戰，上述措施對中國的外交政策意味著什麼？中國外交是否會越來越具有攻擊性？

王超表示，一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式，濫用國內法的域外適用，對外國實體和個人進行肆意打壓。這種做法和這種霸凌行徑，被國際社會普遍批評為「長臂管轄」。中方一貫堅決反對這種做法。針對那些對華無理打壓遏制、粗暴干涉中國內政的行徑，中國出台《中華人民共和國反外國制裁法》《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》《不可靠實體清單規定》等予以反制。

他說，對外關係法作為涉外領域的基礎性法律，有必要對反制和限制措施作出原則性規定。中國的核心利益不容損害，主權和領土完整不容侵犯。對於損害中國主權、安全、發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，我們在法律中作出相關規定，予以堅決反制，是正當和必要的。

王超表示，在全面建設社會主義現代化國家新征程中，中國實行改革開放的決心和意志是堅定不移的。全國人大及其常委會高度重視維護國家主權、安全、發展利益方面的法治建設，同樣高度重視擴大對外開放方面的法治建設。

他強調，中國始終恪守國際法基本原則和國際關係基本準則，堅持維護世界和平，促進共同發展，致力於推動構建人類命運共同體，在和平共處五項原則基礎上，同各國發展友好合作。

十四屆全國人大一次會議會期8天半 9項議程（附直播連結）

兩會前夕 台灣指10架次解放軍機越過海峽中線

責任編輯：尹航

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