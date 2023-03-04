【兩會2023】「一帶一路」引發債務風險？官方列證據反駁

今年是「一帶一路」倡議提出十週年，亦成為兩會熱點話題。有質疑稱中國與沿線國家的合作引發債務風險、中國對非洲的減債行動不力，官方回應指，根據世界銀行等國際組織統計，中國不是非洲債務的最大債權方。

在今日的十四屆全國人大一次會議新聞發布會上，發言人王超表示，2013年，國家主席習近平提出「一帶一路」倡議。十年來，在各方共同努力下，「一帶一路」的朋友圈不斷擴大，現已有150多個國家和30多個國際組織簽署了合作文件。

他說，開展「一帶一路」合作，中國從不附加任何政治條件，也從不謀取任何政治私利。個別國家說中國在非洲製造「債務陷阱」，而根據世界銀行等國際組織統計，中國不是非洲債務的最大債權方，多邊金融機構和商業債權人在非洲所持債權佔到非洲整體外債的近四分三，他們在非洲債務中才真正佔據大頭。

王超指，中國始終致力於幫助非洲減緩債務壓力，積極參與二十國集團緩債倡議和個案債務處理，是二十國集團成員中落實緩債金額最大的國家。

在「一帶一路」倡議十周年這個重要的歷史時點上，中國願意與共建「一帶一路」伙伴一道，繼續推動高質量共建「一帶一路」取得新發展。

【兩會2023】中國外交會否愈來愈具攻擊性？官方這樣答

十四屆全國人大一次會議會期8天半 9項議程（附直播連結）

責任編輯：尹航

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