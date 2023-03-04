【兩會2023】政協十四屆一次會議開幕 汪洋作報告（直播）

全國政協十四屆一次會議開幕會今日下午15時在人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人出席大會。十三屆全國政協主席汪洋代表政協第十三屆全國委員會常務委員會作工作報告。

汪洋回顧過去五年工作時表示，中共十九大以來的五年，是極不平凡的五年。以習近平為核心的中共中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻複雜的國際形勢和各種風險挑戰，如期全面建成小康社會，勝利實現第一個百年奮鬥目標，黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就，實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。

在提到五年工作的主要體會時，汪洋說，必須毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導。這是人民政協必須始終恪守的根本政治原則，也是參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士始終堅守的最大政治共識。

必須準確把握人民政協性質定位。這是人民政協堅持正確政治方向的前提，也是更好發揮自身功能作用的基石。

必須聚焦中心工作持續提高協商效能。這是新時代人民政協更好服務民族復興偉業的應有之義，也是不斷深化專門協商機構建設的長期之功。

此外，還必須堅持團結和民主兩大主題，必須不斷強化政協委員責任擔當。

至於今後工作的建議，汪洋說，深入學習貫徹中共二十大精神。圍繞服務黨和國家工作大局協商議政。認真做好凝聚共識增進團結工作。

責任編輯：尹航

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