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【兩會2023】王超：中歐之間沒有根本戰略分歧和衝突

國情動向 15:45 2023/03/04

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十四屆全國人大一次會議新聞發布會今日舉行，新任大會發言人王超就中歐關係表示，中歐之間沒有根本的戰略分歧和衝突。他說，中方始終視歐洲為全面戰略伙伴，希望歐方同中方一道，堅持相互尊重、互利共贏、對話合作。

王超稱，去年以來，中歐關係穩定發展。國家主席習近平同法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、歐洲理事會主席米歇爾等歐洲領導人頻密互動，達成重要共識。雙方一致同意推動中歐關係健康穩定發展，反對「新冷戰」和陣營對抗，反對經濟「脫鉤」，都主張維護以聯合國為核心的國際體系，致力於維護國際經貿規則和秩序，踐行多邊主義。

他指出，中歐歷史文化、發展水平、意識形態存在差異，雙方在一些問題上看法不同，這很正常，應該以建設性的態度保持溝通協商。中歐之間沒有根本的戰略分歧和衝突，有的是廣泛的共同利益和長期積累的合作基礎。

王超表示，近年來，一些人渲染中歐是「制度性對手」，鼓噪「中國挑戰」「中國威脅」，從根本上講是出於冷戰思維和意識形態偏見，是為其自身私利服務，不符中歐雙方根本和長遠利益，也有悖於國際社會的共同期待和歷史潮流。

他強調，中方始終視歐洲為全面戰略伙伴，支持歐盟戰略自主，支持歐洲團結繁榮，支持歐盟在國際事務中發揮建設性作用。希望歐方同中方一道，堅持相互尊重、互利共贏、對話合作，擴大貿易和雙向投資，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，推動政治解決國際和地區熱點問題，為世界和平與發展作出更大的貢獻。

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【兩會2023】王超：中國國防費增長幅度比較適度、合理

責任編輯：尹航

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