【兩會2023】政協委員張文宏首次亮相兩會 提強化基層衛生體系

全國政協委員、國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院張文宏教授今日（4日）舉行的全國兩會首場「委員通道」上接受記者提問時強調，要建設更有彈性、更有韌性的基層衛生醫療體系。

張文宏表示，疫情三年以來，中國經歷了多次防疫政策的調整，避開了多個致病率強、致死率高的感染波峰，目前疫情已經進入「舒緩階段」。

他說道，在踐行和落實「人民至上、生命至上」理念時，基層社區醫生承擔了巨大的工作。他講述自己在疫情高峰時期，在上海一間社區醫院巡診的經歷。在社區醫院的努力下，一些新冠重症患者通過接受專家線上會診以及就地治療後康復出院。

張文宏呼籲，應加快社區醫療衛生體系的建設，通過動員基層醫療衛生體系的力量，賦能社區醫院的醫生，形成三網聯動，分層、分級、分流，應對未來的公共衛生挑戰。

他認為，目前中國疫情正處於「舒緩階段」，這為強化基層衛生體系提供了好時點。他說，「我們的經驗更加豐富，對策更加成熟，國家也在制定進一步加固基層醫療體系建設的政策，使得基層衛生醫療體系更有彈性、更有韌性。」

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責任編輯：尹航

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