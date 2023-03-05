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【兩會2023】李克強作報告：把恢復和擴大消費擺在優先位置

國情動向 09:55 2023/03/05

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十四屆全國人大一次會議今早9時開幕，國務院總理李克強發表任內最後一份報告。李克強表示，中國發展取得來之極為不易的新成就。

（本文將不斷更新）

政府工作報告說，過去五年極不尋常、極不平凡。在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，我們經受了世界變局加快演變、新冠疫情沖擊、國內經濟下行等多重考驗，如期打贏脫貧攻堅戰，如期全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，開啟向第二個百年奮鬥目標進軍新征程。

政府工作報告說，黨的二十大勝利召開，描繪了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖。面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平為核心的黨中央團結帶領全國各族人民迎難而上，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加大宏觀調控力度，實現了經濟平穩運行、發展質量穩步提升、社會大局保持穩定，我國發展取得來之極為不易的新成就。

今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右；居民消費價格漲幅3%左右；糧食產量保持在1.3萬億斤以上。

政府工作報告說，把恢復和擴大消費擺在優先位置。多渠道增加城鄉居民收入。穩定大宗消費，推動生活服務消費恢覆。

政府工作報告說，切實落實「兩個毫不動搖」。深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，構建親清政商關系，為各類所有制企業創造公平競爭、競相發展的環境，用真招實策提振市場預期和信心。

政府工作報告說，保障基本民生和發展社會事業。加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化，大力發展職業教育，推進高等教育創新。推動優質醫療資源擴容下沈和區域均衡布局。加強養老服務保障，完善生育支持政策體系。保障婦女、兒童、老年人、殘疾人合法權益。做好軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象優待撫恤工作。繁榮發展文化事業和產業。提升社會治理效能。強化安全生產監管和防災減災救災。全面貫徹總體國家安全觀，建設更高水平的平安中國。

政府工作報告說，要堅持穩字當頭、穩中求進，保持政策連續性針對性，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力。積極的財政政策要加力提效。赤字率擬按3%安排。完善稅費優惠政策，對現行減稅降費、退稅緩稅等措施，該延續的延續，該優化的優化。做好基層三保工作。穩健的貨幣政策要精準有力。保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，支持實體經濟發展。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。產業政策要發展和安全並舉。促進傳統產業改造升級，培育壯大戰略性新興產業，著力補強產業鏈薄弱環節。科技政策要聚焦自立自強。完善新型舉國體制，發揮好政府在關鍵核心技術攻關中的組織作用，突出企業科技創新主體地位。社會政策要兜牢民生底線。落實落細就業優先政策，把促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出的位置，切實保障好基本民生。

政府工作報告說，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

責任編輯：尹航

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