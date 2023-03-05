【兩會2023】李克強談八項今年工作重點 首要是擴內需

國務院總理李克強在政府工作報告中簡述八項今年工作重點，排在首位的是著力擴大國內需求。其他還包括加快建設現代化產業體系，切實落實「兩個毫不動搖」等。

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【兩會2023】李克強作報告：把恢復和擴大消費擺在優先位置

（一）著力擴大國內需求。把恢復和擴大消費擺在優先位置。多渠道增加城鄉居民收入。穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復。政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，加快實施「十四五」重大工程，實施城市更新行動，促進區域優勢互補、各展其長，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，激發民間投資活力。

（二）加快建設現代化產業體系。圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產。加快傳統產業和中小企業數字化轉型，著力提升高端化、智能化、綠色化水平。加快前沿技術研發和應用推廣。完善現代物流體系。大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展。

（三）切實落實「兩個毫不動搖」。深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。堅持分類改革方向，處理好國企經濟責任和社會責任關係，完善中國特色國有企業現代公司治理。依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，支持中小微企業和個體工商戶發展，構建親清政商關係。

（四）更大力度吸引和利用外資。擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度。落實好外資企業國民待遇。積極推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）等高標準經貿協議，主動對照相關規則、規制、管理、標準，穩步擴大制度型開放。繼續發揮進出口對經濟的支撐作用。做好外資企業服務工作，推動外資標志性項目落地建設。

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（五）有效防範化解重大經濟金融風險。深化金融體制改革，完善金融監管，壓實各方責任，防止形成區域性、系統性金融風險。有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構，降低利息負擔，遏制增量、化解存量。

（六）穩定糧食生產和推進鄉村振興。穩定糧食播種面積，抓好油料生產，實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。完善農資保供穩價應對機制。加強農田水利和高標準農田等基礎設施建設。深入實施種業振興行動。強化農業科技和裝備支撐。發展鄉村特色產業，拓寬農民增收致富渠道。鞏固拓展脫貧攻堅成果，堅決防止出現規模性返貧。

（七）推動發展方式綠色轉型。深入推進環境污染防治。加強城鄉環境基礎設施建設，持續實施重要生態系統保護和修復重大工程。推進煤炭清潔高效利用和技術研發，加快建設新型能源體系。完善支持綠色發展的政策，發展循環經濟，推進資源節約集約利用，推動重點領域節能降碳，持續打好藍天、碧水、凈土保衛戰。

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（八）保障基本民生和發展社會事業。加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化，大力發展職業教育，推進高等教育創新。推動優質醫療資源擴容下沈和區域均衡布局。加強養老服務保障，完善生育支持政策體系。保障婦女、兒童、老年人、殘疾人合法權益。做好軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象優待撫恤工作。繁榮發展文化事業和產業。提升社會治理效能。強化安全生產監管和防災減災救災。全面貫徹總體國家安全觀，建設更高水平的平安中國。

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責任編輯：尹航

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