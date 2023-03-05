  • 21°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2023】李克強談八項今年工作重點 首要是擴內需

國情動向 10:31 2023/03/05

分享：

分享：

國務院總理李克強在政府工作報告中簡述八項今年工作重點，排在首位的是著力擴大國內需求。其他還包括加快建設現代化產業體系，切實落實「兩個毫不動搖」等。

【兩會2023】今年中國GDP目標增長5%左右

【兩會2023】李克強作報告：把恢復和擴大消費擺在優先位置

（一）著力擴大國內需求。把恢復和擴大消費擺在優先位置。多渠道增加城鄉居民收入。穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復。政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，加快實施「十四五」重大工程，實施城市更新行動，促進區域優勢互補、各展其長，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，激發民間投資活力。

（二）加快建設現代化產業體系。圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產。加快傳統產業和中小企業數字化轉型，著力提升高端化、智能化、綠色化水平。加快前沿技術研發和應用推廣。完善現代物流體系。大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展。

（三）切實落實「兩個毫不動搖」。深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。堅持分類改革方向，處理好國企經濟責任和社會責任關係，完善中國特色國有企業現代公司治理。依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，支持中小微企業和個體工商戶發展，構建親清政商關係。

（四）更大力度吸引和利用外資。擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度。落實好外資企業國民待遇。積極推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）等高標準經貿協議，主動對照相關規則、規制、管理、標準，穩步擴大制度型開放。繼續發揮進出口對經濟的支撐作用。做好外資企業服務工作，推動外資標志性項目落地建設。

【兩會2023】中國外交會否愈來愈具攻擊性？官方這樣答

（五）有效防範化解重大經濟金融風險。深化金融體制改革，完善金融監管，壓實各方責任，防止形成區域性、系統性金融風險。有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構，降低利息負擔，遏制增量、化解存量。

（六）穩定糧食生產和推進鄉村振興。穩定糧食播種面積，抓好油料生產，實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。完善農資保供穩價應對機制。加強農田水利和高標準農田等基礎設施建設。深入實施種業振興行動。強化農業科技和裝備支撐。發展鄉村特色產業，拓寬農民增收致富渠道。鞏固拓展脫貧攻堅成果，堅決防止出現規模性返貧。

（七）推動發展方式綠色轉型。深入推進環境污染防治。加強城鄉環境基礎設施建設，持續實施重要生態系統保護和修復重大工程。推進煤炭清潔高效利用和技術研發，加快建設新型能源體系。完善支持綠色發展的政策，發展循環經濟，推進資源節約集約利用，推動重點領域節能降碳，持續打好藍天、碧水、凈土保衛戰。

【兩會2023】香港國安法實施逾兩年 官方：民調顯示逾7成市民感滿意

（八）保障基本民生和發展社會事業。加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化，大力發展職業教育，推進高等教育創新。推動優質醫療資源擴容下沈和區域均衡布局。加強養老服務保障，完善生育支持政策體系。保障婦女、兒童、老年人、殘疾人合法權益。做好軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象優待撫恤工作。繁榮發展文化事業和產業。提升社會治理效能。強化安全生產監管和防災減災救災。全面貫徹總體國家安全觀，建設更高水平的平安中國。

【兩會2023】政協委員張文宏首次亮相兩會 提強化基層衛生體系

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

 

開啟hket App，閱讀全文
金融 中國 服務 李克強 地產 CPTPP 人大政協兩會 外交 氣候暖化 經濟數據表現

上一篇文章

【兩會2023】政府工作報告：支持港澳發展經濟、改善民生

下一篇文章

【兩會2023】今年對台工作：堅定「九二共識」 促進和平統一進程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2023】中國外交會否愈來愈具攻擊性？官方這樣答
【兩會2023】中國外交會否愈來愈具攻擊性？官方這樣答
李克強卸任總理在即 與國務院班子拍全體照留念（有片）
李克強卸任總理在即 與國務院班子拍全體照留念（有片）
【兩會2023】最新消息匯總（不斷更新）
【兩會2023】最新消息匯總（不斷更新）
蓋茨突破盲腸：美國若要和中國開戰 為何斷供芯片提醒他們？
蓋茨突破盲腸：美國若要和中國開戰 為何斷供芯片提醒他們？
十四屆全國人大一次會議日程敲定 10日選舉國家主席、11日決定總理人選
十四屆全國人大一次會議日程敲定 10日選舉國家主席、11日決定總理人選
【兩會2023】政協十四屆一次會議開幕 汪洋作報告（直播）
【兩會2023】政協十四屆一次會議開幕 汪洋作報告（直播）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款