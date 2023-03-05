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【兩會2023】工信部：工業經濟有望回升 要穩住新能源汽車消費

國情動向 11:47 2023/03/05

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在十四屆全國人大第一次會議開幕會之後的「部長通道」採訪活動上，工信部部長金壯龍說，今年工業經濟有望回升向好，下一步將擴大消費，包括穩住新能源汽車大宗消費。

工信部：今年工業經濟有望回升向好 對此充滿信心

金壯龍說，從經濟運行態勢分析，今年1月份、2月份，製造業採購經理指數（PMI）都在50以上，說明製造業處於景氣區間。從企業的用電、用工、物流這些指標分析，中國工業處於回升向好態勢。

他說，將認真貫徹落實好《政府工作報告》部署的今年的經濟發展任務。今年工業經濟發展有不少有利因素，疫情防控取得重大決定性勝利，存量政策、增量政策疊加發力，會進一步釋放市場主體活力、釋放居民消費潛力、釋放產業升級動力。今年工業經濟有望回升向好，對此我們充滿信心。

他表示，下一步將促進重點行業的增長。工業行業中有一部分行業規模比較大，佔GDP比重在1%以上，比如電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等行業。這些行業對穩增長十分重要，要千方百計、想方設法穩住這些行業。

【兩會2023】李克強談八項今年工作重點 首要是擴內需

第二是加大投資。「十四五」系列規劃已部署很多重大工程、重大項目，我們要實施好，形成更多實物工作量。推進產融結合，鼓勵金融機構、資本市場加大對製造業的支持力度。充分發揮政府產業投資基金的引導作用，帶動社會資本加大投入。同時，做好外資項目的服務和保障，鼓勵外資擴大在華投資。

第三是擴大消費。首先要穩住新能源汽車大宗消費，同時繼續開展智能家電、綠色建材下鄉活動。推動製造業「三品」行動，就是增品種、提品質、創品牌。

最後是發揮地方積極性。支持東部地區加快發展先進製造業，鞏固提升出口優勢。支持中西部地區積極承接產業轉移，打造新的增長極。支持東北地區加快傳統產業改造升級，發展戰略性新興產業。同時，發揮京津冀、長三角、粵港澳大灣區等協同效應。今年有個好現象，各個地方對製造業投資進一步加大。我們要鼓勵工業大省勇挑大梁，支持各地加大製造業發展，為穩增長多做貢獻。

【兩會2023】政府工作報告：支持港澳發展經濟、改善民生

【兩會2023】李克強作報告：把恢復和擴大消費擺在優先位置

責任編輯：尹航

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