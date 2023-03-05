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【兩會2023】李克強完成最後一份工作報告  GDP目標5%左右強調實幹

國情動向 12:00 2023/03/05

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全國人大今晨開幕，總理李克強完成其任內最後一份政府工作報告，將今年GDP目標設定在5%左右。

李克強去年10月已卸任政治局常委，本次報告除了定調今年經濟政策，亦是他對自己總理生涯的總結。今晨他走上台前時，人民大會堂內掌聲持續近1分鐘，在近1小時的宣讀全過程中亦伴隨多次掌聲。

報告宣讀結束後，全場掌聲不停，他向主席台及台下各一次鞠躬，走回座位落座前再向台下深鞠一躬，象徵告別其十年總理生涯。

【兩會2023】李克強作報告：把恢復和擴大消費擺在優先位置

作為最後一次工作報告，李以較大篇幅回顧過去一年及五年工作，談及過去一年面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，實現了經濟平穩運行、發展質量穩步提升、社會大局保持穩定，形容「取得來之極為不易的新成就」。

今年GDP目標設定值較去年5.5%及市場預期略低，分析認為反映疫後經濟復蘇仍面臨不少挑戰，是務實平衡選擇。

【兩會2023】李克強談八項今年工作重點 首要是擴內需

一如過去多年務實總理風格，李克強在最後一次報告中也多次強調實幹，表示「做好經濟工作沒有捷徑，實幹為要」，「堅持實事求是，尊重客觀規律，堅決反對空談浮誇，做表面文章、形象工程甚至盲目蠻干」。報告最後，也以「奮鬥鑄就輝煌、實幹贏得未來」結尾作别。

本報駐京記者：潘攀

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