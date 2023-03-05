【兩會2023】以美斯踢球比喻ChatGPT 科技部部長這樣說

科技部部長王志剛在部長通道談到ChatGPT時以美斯（Lionel Messi）作比喻，強調要注意科技倫理，趨利避害。

王志剛表示，ChatGPT是個大模型、大計算、很好的計算方法，同一種原理，但做的質量還是不一樣的。就像踢足球，都是射門，但是要做到像梅西那麼好也不容易。

王志剛認為，人工智能有它的優勢，我國也有佈局，在這一領域的研究持續多年且有一些成果，但要達到像Open AI這樣的效果，還要拭目以待，希望國內外企業在人工智能領域有更多的成果，但也需要注意科技倫理方面的趨利避害。

王志剛指出，人工智能是一個大方向，它的影響不僅在科技領域本身，還要涉及更多其他領域的轉化應用。在這方面，科技部的部署包括人工智能本身的課題，同時中國提出了人工智能方面的八點主張，「最近科技部又推出來若干個場景，怎麼樣能夠使AI的轉化應用既通過科學研究、技術牽引，也通過場景驅動，使得人工智能不僅為中國的經濟社會發展、中國的科技作出貢獻，也希望我們從事AI方面研究轉化的大學、科研院所、企業、科技人員都能夠有更好的進步和發展，為人類更好的進步和發展作出中國的貢獻。」王志剛說。

如何看待ChatGPT？科技部：將有措施趨利避害

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責任編輯：袁瑋婧