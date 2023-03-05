【兩會2023】專家解讀報告涉樓市部分：政策支持態度更進一步

今年的政府工作報告涉及房地產的內容主要包括有效防範化解優質頭部房企風險、支持剛性和改善性住房需求等。專家認為，較去年兩會，今年兩會對房地產行業的政策支持態度更進一步，也體現中央對穩定房地產行業的決心。

專家：時隔多年後首次明確指出要支持住房需求

據內媒報道，植信投資研究院資深研究員馬泓解讀表示，較去年兩會，今年兩會對房地產行業的政策支持態度更進一步，並延續了去年中央經濟工作會議的房地產政策主旨，時隔多年後首次明確指出要支持住房需求，體現了中央對穩定房地產行業的決心。同時政策注重加大供給側政策支持力度，有助於房地產市場實現「穩地價、穩房價、穩預期」，促進房地產市場健康發展。

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政府工作報告提出有效防範化解重大經濟金融風險。易居研究院研究總監嚴躍進表示，從報告可以看出，優質頭部房企風險化解工作將繼續，充分說明房地產化解風險的迫切性和重要性，各地要高度重視，防範房企出現新的風險。

他還提到，政府工作報告單獨提及了「支持剛性和改善性住房需求」，這充分說明今年工作的重中之重是提振住房消費需求，各地要充分把握這個核心要點，做好相關工作。

預計部分城市將減少或取消限制性購房政策

馬泓表示，當前房地產市場仍處於較為困難時期，大部分城市房價存在下行壓力，住房銷售有待全面改善，房企資金狀況偏緊的局面尚未得到根本扭轉。盡管年初至今，房地產市場傳來一些積極消息，但行業復甦的基礎並不牢固，居民和房企資產負債表修復需要經歷個過程，結構性問題值得重視。因此有必要進一步加大力度，給予房地產行業更為有效的支持。

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展望2023年，馬泓認為，住房政策會在擴大住房需求和增加住房供給側金融支持上下功夫。

一方面，為滿足剛性和改善性住房需求，推動房地產市場利率逐步下行，降低購房者成本；另一方面，將加大對房企的金融支持，利用好住房金融「三支箭」和「金融16條」等支持政策，滿足房企合理的融資需求，以促進投資建設，增加市場住房供給。

保障性租賃房建設有望加快步伐，房地產REITs將逐步擴容，鼓勵民間資本參與到保障性租賃住房建設中去。地方政府將突出「因城施策」，積極響應中央號召，適當放松購房門檻，擴大公積金貸款力度，有條件的城市將減少或取消限制性購房政策，推動存量房去庫存，支持房地產行業健康發展。

責任編輯：尹航

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