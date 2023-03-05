【兩會2023】\霍啟剛：優化海外遊客廣東過境免簽政策

十四屆全國人大一次會議今日（3月5日）在北京開幕。全國人大代表、香港特區立法會議員霍啟剛表示，他將提交關於優化海外遊客廣東過境免簽政策的建議。

霍啟剛建議，為內地導遊提供西九龍高鐵站特殊工作簽證，逐步開放外國自由行旅客自行申請144小時廣東過境免簽證。 現在，海外旅客如欲經香港申請144小時的便利簽證，必須參加由香港註冊旅行社安排的旅行團，由內地接待的旅行社代為辦理，限制了海外遊客的類型及數目。

他說，在風險可控的前提下，建議未來考慮放寬海外自由行旅客自行申請簽證，在實行初期可嘗試作出較嚴格的人數限制，同時要求旅客定期彙報行蹤，並提高於內地違規工作或逗留人士的刑罰，逐步試行計劃。

霍啟剛還提出，逐步增加144小時廣東過境免簽證的國家名單。 現在名單內的53個國家大多是歐洲為主，應逐步將「一帶一路」國家列入免簽證國家名單中。

早前國務院批准，自2019年5月1日起，廣東省正式實施了144小時過境免簽政策，對象涵蓋53個國家持有有效國際旅行證件的人員。

責任編輯：陳俊賢