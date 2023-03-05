【兩會2023】政府5年工作關鍵詞 穩中求進放首位

國務院轄下中國政府網今日（5日）公佈政府5年工作9個關鍵詞，包括穩中求進、就業優先、減稅降費等，要求各級政府一以貫之。

據公布，政府工作將穩中求進，生產總值增加到121萬億元（人民幣，下同），5年年均增長5.2%，十年增加近70萬億、年均增長6.2%，在高基數基礎上實現中高速增長。

面對挑戰，創新宏觀調控，將經濟運行保持在合理區間。加強區間調控、定向調控、相機調控、精準調控，推動經濟持續前行。另外，要加強就業優先政策導向，把穩就業作為經濟運行在合理區間的關鍵指標。

要以市場主體和以科技創新為驅動力，改革給人們經商提供便利和空間，發展內生動力明顯。將全國基礎研究經費5年增長1倍和將製造業企業、科技型中小企業研發費用加計扣除比例分類從50%、75%提高至100%。

另外政策方面要簡政放權、放管結合、優化服務改革。稅務方面減費降稅，實施大規模減稅降費政策。5年累計減稅5.4萬億元、降費2.8萬億元，讓企業渡過難關，讓財政收入十年後翻番。

最後，要保持民生底線，將持續增加民生投入，未來5年在教育經費每年增加4%、城鄉醫保增加補助費至610元並且允許省外住院門診跨省結算。還強調過緊日子，政府要嚴控一般性支出，壓減支出用於民生。

責任編輯：陳俊賢