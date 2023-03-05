【兩會2023】習近平參加江蘇代表團審議 提科技自強、撐實體經濟

中共總書記習近平今日參加江蘇代表團審議，他強調高質量發展是建設社會主義現代化國家的首要任務，必須加快盡現高水平科技自立自強，把發展經濟的着力點放在實體經濟上。

習近平強調，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，必須完整、準確全面貫徹新發展理念，始終以創新、協調、綠色、開放、共享的內在統一來把握發展、衡量和推動發展，必須更好統籌質的有效提升和量的合理增長，以高質量為追求。

他還指出，在激烈國際競爭中，要開闢新領域、新賽道，塑造新動能、新優勢，要加快實施創新驅動發展戰略，在重點領域實現自主可控。推動創新鏈、產業鏈、資金鏈和人才鏈融合，創造有全球影響力的產業科技創新中心。

他又強調，加快構建新發展格局是推動高質量發展的戰略基點，要將擴大內需的戰略，與深化供給側改革結合，加快建設現代化產業體系，穩步擴大制度性開放，並保障糧食和農產品穩定供給。

他還表示，必須堅定不移深化改革開放，深入轉變發展方式，以效率變革、動力變革促進質量變革，加快完成可持續的高質量發展體制機制，增強人民的幸福感。

責任編輯：陳俊賢