  • 19°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 00:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2023】習近平參加江蘇代表團審議 提科技自強、撐實體經濟

社會熱點 23:21 2023/03/05

分享：

分享：

中共總書記習近平今日參加江蘇代表團審議，他強調高質量發展是建設社會主義現代化國家的首要任務，必須加快盡現高水平科技自立自強，把發展經濟的着力點放在實體經濟上。

習近平強調，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，必須完整、準確全面貫徹新發展理念，始終以創新、協調、綠色、開放、共享的內在統一來把握發展、衡量和推動發展，必須更好統籌質的有效提升和量的合理增長，以高質量為追求。

他還指出，在激烈國際競爭中，要開闢新領域、新賽道，塑造新動能、新優勢，要加快實施創新驅動發展戰略，在重點領域實現自主可控。推動創新鏈、產業鏈、資金鏈和人才鏈融合，創造有全球影響力的產業科技創新中心。

他又強調，加快構建新發展格局是推動高質量發展的戰略基點，要將擴大內需的戰略，與深化供給側改革結合，加快建設現代化產業體系，穩步擴大制度性開放，並保障糧食和農產品穩定供給。

他還表示，必須堅定不移深化改革開放，深入轉變發展方式，以效率變革、動力變革促進質量變革，加快完成可持續的高質量發展體制機制，增強人民的幸福感。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
新能源 可持續發展 人大政協兩會 中國共產黨 產品 習近平 中央軍委

下一篇文章

【兩會2023】政協委員：為三孩家庭頒發「光榮證」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2023】以美斯踢球比喻ChatGPT 科技部部長這樣說
【兩會2023】以美斯踢球比喻ChatGPT 科技部部長這樣說
內地開放長者及高風險人士接種第4針
內地開放長者及高風險人士接種第4針
廣東河源4.3級地震 天文台接獲市民報告稱感到震動
廣東河源4.3級地震 天文台接獲市民報告稱感到震動
【兩會2023】霍啟剛：優化海外遊客廣東過境免簽政策
【兩會2023】霍啟剛：優化海外遊客廣東過境免簽政策
男子嫖妓嫖到自己老婆 變毆鬥雙雙被拘
男子嫖妓嫖到自己老婆 變毆鬥雙雙被拘
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款