發改委：GDP目標符當前經濟走勢 更注重發展質量

發改委指，隨著防疫優化和各項政策落地見效，經濟運行穩步改善。5%左右的經濟增長目標符合當前經濟運行走勢，有助引導更注重發展的質量和效益。接下來將重點落實中央各項部署，加大宏觀政策調控力度，實施擴內需戰略釋放消費潛力，落實落細就業優先政策，並穩妥處置化解房地產、金融等領域風險。

國新辦今日（6日）繼續舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，發改委副主任趙辰昕指，中國仍是發展中國家，發展是第一要務，實現二十大確定的目標任務，需要在提高發展質量效益基礎上長期保持合理經濟增長。統籌推進擴大就業、改善民生、防範化解風險等工作，也需要保持一定的經濟增速。

5%左右的預期目標符合經濟運行走勢，也有利於引導各方面更加註重提高經濟發展質量和效益。各地區都確定了今年本地區經濟增長預期目標，當局作了統計和分析，31個省區市中有27個省份預期目標高於全國，其中有23個省份為5.5%或以上，各地的發展信心、採取的務實舉措，為全國目標實現創造了條件。

下一步重點是把中央各項決策部署落到實處，有五個方面重點工作，一是加大宏觀政策調控力度，保持政策的連續性協調性、增強有效性針對性，加強各項政策的統籌銜接和協調配合。二是把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，進一步釋放居民消費潛力，推動投資更快更多形成實物工作量，深入實施創新驅動發展戰略，加快建設現代化產業體系，以高質量的產品和服務供給適應、引領、創造新需求，推動供需在更高水平上實現良性循環。

三是構建高水平社會主義市場經濟體制，推進高水平對外開放，不斷激發發展動力活力。四是統籌發展和安全，穩妥處置化解房地產、金融、地方政府債務等領域風險，切實加強糧食、能源資源、重要產業鏈供應鍊等領域安全能力建設。五是落實落細就業優先政策，強化基本公共服務，持續保障和改善民生。

同時，當局將進一步加強經濟監測預測預警和政策預研儲備，不斷豐富政策工具箱，堅持底線思維，做好應對複雜困難局面的各項工作準備，牢牢把握工作主動權，推動經濟運行整體向好。

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責任編輯：陳建錫