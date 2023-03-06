發改委：消費是今年經濟主拉動力 就業形勢穩定向好

發改委指，一些制約因素正逐步消除，上半年消費領域主要指標增速有望逐步回升，消費能夠成為經濟增長的主拉動力，將制定恢復和擴大消費的政策文件。就業方面在擴容提質仍面臨壓力和挑戰，在各項政策舉措持續顯效下，經營主體恢復發展，帶動用工需求擴大、就業崗位增加，年內就業形勢料穩定向好。

發改委副主任李春臨指，下一步將推動消費持續恢復和擴大，重點做好四個方面工作，一是多措並舉推動消費平穩增長，制定出台關於恢復和擴大消費的政策文件，圍繞穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費、營造放心消費環境等方面出臺務實有效的政策舉措，釋放居民消費潛力。二是增強居民消費能力，消費能力來自於就業、來自於收入，所以一定要創新就業、收入分配和消費全鏈條良性循環促進機制，多渠道增加城鄉居民收入，做好基本消費品保供穩價。

三是改善消費環境。進一步完善促消費體制機制，研究制定關於營造放心消費環境的政策文件，健全標準質量管理體系，完善消費爭議多元化解機制，在線消費糾紛調解機制，持續優化消費環境，讓老百姓獲得感強願消費。四是培育消費新增長點。大力倡導綠色消費、新型消費，支持住房改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療文化衛生體育等重點領域的消費，鼓勵發展消費新業態新模式新場景，進一步激發消費市場活力。

李春臨談到今年就業形勢指，從今年情況看，外部環境更趨複雜嚴峻，國內高校畢業生人數和城鎮就業需求均創新高，就業擴容提質依然面臨一些壓力和挑戰。但隨著穩增長、穩就業、穩物價各項政策舉措持續發力顯效，企業等經營主體恢復發展，帶動用工需求擴大、就業崗位增加，形勢將穩定向好。

去年政府制定的新增就業目標是1100萬人，實際完成1206萬人，比計劃目標多100萬人。今年確定的目標是1200萬人左右，比去年目標多了100萬，這充分反映了對穩就業的信心和決心。

責任編輯：陳建錫