  • 23°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美媒：五角大樓把中國起重機視為潛在間諜工具

國情動向 13:30 2023/03/06

分享：

分享：

美媒報道，美國政府官員正日益擔心，中國製造的起重機可能成為收集運輸情報的間諜工具。美國本土港口使用的起重機，約80%都來自中國。

《華爾街日報》引述消息指，國安部門及國防部官員把中國製造商振華重工（ZPMC）的貨櫃起重機比作特洛伊木馬，這些起重機造工精良且價格低廉，但內部配備了複雜的傳感器，可以登記和跟蹤貨櫃的來源和目的地。官員擔心中國可借此取得進出美國的、用來支持美國在全球各地軍事行動的物資的資料。

另外，起重機通過中國軟件進行作業，部分為起重機提供維護服務的，是持有兩年期美國簽證的中國籍人士，他們也被華府視為收集情報的潛在途徑。

前反間諜官員Bill Evanina向該報指，這些起重機還能為想要干擾貨物流通的人提供遠程途徑，這是一種能與合法業務形成完美結合的間諜活動，起重機可以在偽裝下進行秘密的情報收集工作，它可能成為「另一個華為」。

中國駐美國大使館回應報道指，美方擔憂是一種偏執想法，意在阻撓經貿合作。打「中國牌」和提出「中國威脅」論是不負責任的，將有損美國自身利益。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
科技戰 外交 國防 華為 美國 中國 中美關係

下一篇文章

未打先斷糧？台灣馬祖守軍連日無肉到肚 沙灘寫大字抗議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2023】李克強完成最後一份工作報告 GDP目標5%左右強調實幹
【兩會2023】李克強完成最後一份工作報告 GDP目標5%左右強調實幹
【兩會2023】今年中國GDP目標增長5%左右
【兩會2023】今年中國GDP目標增長5%左右
【兩會2023】最新消息匯總（不斷更新）
【兩會2023】最新消息匯總（不斷更新）
全國政協十四屆一次會議新聞發布會 介紹會議及回應提問
全國政協十四屆一次會議新聞發布會 介紹會議及回應提問
【兩會2023】李克強作報告：把恢復和擴大消費擺在優先位置
【兩會2023】李克強作報告：把恢復和擴大消費擺在優先位置
【兩會2023】李克強談八項今年工作重點 首要是擴內需
【兩會2023】李克強談八項今年工作重點 首要是擴內需
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款