美媒：五角大樓把中國起重機視為潛在間諜工具

美媒報道，美國政府官員正日益擔心，中國製造的起重機可能成為收集運輸情報的間諜工具。美國本土港口使用的起重機，約80%都來自中國。

《華爾街日報》引述消息指，國安部門及國防部官員把中國製造商振華重工（ZPMC）的貨櫃起重機比作特洛伊木馬，這些起重機造工精良且價格低廉，但內部配備了複雜的傳感器，可以登記和跟蹤貨櫃的來源和目的地。官員擔心中國可借此取得進出美國的、用來支持美國在全球各地軍事行動的物資的資料。

另外，起重機通過中國軟件進行作業，部分為起重機提供維護服務的，是持有兩年期美國簽證的中國籍人士，他們也被華府視為收集情報的潛在途徑。

前反間諜官員Bill Evanina向該報指，這些起重機還能為想要干擾貨物流通的人提供遠程途徑，這是一種能與合法業務形成完美結合的間諜活動，起重機可以在偽裝下進行秘密的情報收集工作，它可能成為「另一個華為」。

中國駐美國大使館回應報道指，美方擔憂是一種偏執想法，意在阻撓經貿合作。打「中國牌」和提出「中國威脅」論是不負責任的，將有損美國自身利益。

責任編輯：陳建錫