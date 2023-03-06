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女子惠州買樓被人撬門偷住2年 還遭索償百萬

社會熱點 15:02 2023/03/06

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一劉姓女士2年前惠州買了新房花光積蓄，現存足錢裝修發現房屋被老年夫妻非法霸佔。夫妻在民警見證下搬離，男子不久後離世，其家人1年半後起訴劉女士賠償151萬元（人民幣，下同）。

據內媒報導，劉女士買了一套二居室的樓房，花光了積蓄，她工作提供食宿，這套剛入手的房子一直閑置。後來劉女士去了深圳工作2年，存足裝修錢，便打算安排裝修。打開家門發現，房里住了一男一女，兩人都六七十歲的年紀，當時男的在掃地，女的躺在床上。劉女士溝通無果於是報警。

民警現場瞭解到，葉先生和鄒女士是撬開門鎖入住的，兩人為夫妻關係，已經住了2年。劉女士向民警出示房產證，證明自己是房子的主人，這兩人她並不認識，而且他們是撬開門鎖非法入住，要求兩人立即搬離。

夫妻二人搬離後，葉先生因身體不適離世，其家屬1年半後以葉先生離世於劉女士有關為由，向她索賠151萬元。

法院判決，葉先生夫妻霸佔2年之久，期間沒有收取任何的費用，葉先生的行為屬於非法侵佔。將葉先生夫妻趕出去，是在民警的陪同下進行，全程沒有發生衝突。因此，劉女士是維護自己的合法權益，駁回原告151萬元賠償訴訟。

另外，法院判決，葉先生家屬需支付劉女士2年間房屋租賃費。

責任編輯：陳俊賢

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