【兩會2023】譚克非：堅持和平發展 有限軍費為維護主權利益

中國國防開支增7.2%至1.55萬億元人民幣，解放軍和武警部隊代表團發言人譚克非指，中國堅持走和平發展道路，有限的國防支出全為維護國家主權利益。

譚克非今日（6日）回應媒體提問指， 中國政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，根據國防需求和國民經濟發展水平，合理確定國防支出規模。 今年支出 主要用於按照軍隊建設「十四五」規劃安排全面加強練兵備戰、加快建設現代化後勤，實施國防科技和武器裝備重大工程、 鞏固拓展國防和軍隊改革成果等。

中國堅持奉行防禦性國防政策，積極參加聯合國軍費透明製度，從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。 與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是佔GDP、國家財政，還是國民人均國防支出的比重都是比較低的。 中國有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。

他又提到，中共 十八大以來，中國強軍事業取得歷史性成就、發生歷史性變革， 全面加強練兵備戰、創新加強國防和軍隊現代化建設，推動軍隊高質量發展，現代化水平和實戰能力上了一個大台階。