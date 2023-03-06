【兩會2023】習近平：引導民企輕裝上陣 始終把民營企業家當自己人

中共總書記習近平今日（6日）下午看望參加全國政協十四屆一次會議的民建、工商聯界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。他表示，要優化民企發展環境，引導民企輕裝上陣，支持平台企業在創造就業、拓展消費大顯身手。

官方密集為民營經濟派定心丸。習近平今日下午表示，要引導民營企業和民營企業家增強信心，輕裝上陣，大膽發展，要依法規範和引導各類資本健康發展，有效防範化解系統性金融風險。

他說，「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人」，在民營企業遇到困難困惑時給予支持和指導。

習近平表示，要激發民間資本投資活力，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程、重點產業鏈、供應鏈項目建設。支持平台企業在創造就業、拓展消費國際競爭中大顯身手。

同時，要積極發揮民營企業在穩就業促增收中的重要作用，採取更有效的措施支持中小微企業和個體工商戶發展。要把構建親清政商關係落到實處，為民營企業和民營企業家排憂解難，讓他們輕裝上陣，專心致志搞發展。

他又提到，有能力有條件的民營企業要加強自主創新。

總理李克強週日（5日）發表的政府工作報告中，將切實落實「兩個毫不動搖」放在靠前位置，明確依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，支持中小微企業和個體工商戶發展，構建親清政商關係。

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責任編輯：尹航

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