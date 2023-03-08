美眾議長麥卡錫擬4月在加州見蔡英文 京提交涉（第二版）

彭博報道，美國眾議長麥卡錫證實，計劃在4月初在美國會見台灣領導人蔡英文，但強調這次會面並不代表排除日後的台灣行。

在北京，中國外交部發言人毛寧表示，中方嚴重關切蔡英文過境美國的計劃，已向美方提出嚴正交涉，要求澄清。

毛寧批評台獨勢力是對台海和平與穩定的真正威脅，重申中方堅決反對美台任何形式的官方往來，任何人都不要低估中國政府和人民捍衞主權和領土完整的堅定決心。

英國《金融時報》早前報道，蔡英文計劃出訪中美洲，期間將在美國加州、紐約停留，期間會將與麥卡錫會晤，並到赴列根圖書館發表演說。麥卡錫去年夏天曾表示，如當選議議長，將會意率團訪台。他今年2月被記者追問訪台計畫時，拒絕透露任何具體安排，但強調中國無權告訴他「哪裡可以去，哪裡不能去」。

該報引述一名台灣高官指，麥卡錫之所以改變心意，是台當局向麥卡錫團隊提供中國近來動向和威脅的情報，並表示北京「目前狀況不佳」。麥卡錫和蔡英文因此達成共識在加州會面，以避免重現前任眾議長佩洛西去年8月訪台時，解放軍作出大動作回應的情況。

面對記者詢問此事，白宮發言人皮埃爾未證實蔡英文訪美消息，稱台灣方面尚未宣布任何出訪行程。台灣駐美代表處指，僅表示總統出訪邦交國相關安排均照慣例進行，無相關資訊進一步說明。台國防部則強調，不清楚蔡英文見麥卡錫一事，如解放軍再有動作，台灣軍隊的本職就是作戰。

華府智庫馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀指，麥卡錫在這時間點訪問台灣沒甚麼好處，如解放軍再次舉行大規模軍力展示，強化國民黨口中「民進黨帶來戰爭，國民黨帶來和平」的論述，令民進黨在明年大選前遭受政治傷害。她認為，仍不應排除麥卡錫訪台的可能，但會待台大選之後。

責任編輯：陳建錫