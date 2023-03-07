【兩會2023】外長秦剛講述中國外交政策和對外關係（附直播）

十四屆全國人大一次會議今日（7日）舉行記者會，邀請外交部長秦剛就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

（不斷更新）

秦剛指， 當今世界正進入百年未有之大變局，中國將堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，始終做世界和平的建設者、國際秩序的維護者。中國 以元首外交為引領，全力辦好首次「中國+中亞五國」元首峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇兩大主場外交，展現中國外交風範。

中國將以夥伴關係為依托，促進大國協調和良性互動，同各國發展友好合作，推動構建新型國際關係。新朋友越來越多，老朋友越來越鐵；將以開放發展為目標，服務國內高質量發展和高水平對外開放，反對「脫鉤斷鍊」，反對單邊制裁，維護開放包容的世界經濟，以中國新發展為世界提供新機遇。

中方將以維護核心利益為使命，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對冷戰思維、陣營對抗和遏制打壓，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

他談到 中國式現代化的意義，稱其破解了人類社會發展的諸多難題，打破了現代化等於西方化的迷思，創造了人類文明的新形態，也給世界各國特別是廣大的發展中國家以重要的啟示，包括了獨立自主、人民至上、和平發展、開放包容，以及團結奮鬥， 是一條有別於西式現代化的嶄新道路。

責任編輯：陳建錫