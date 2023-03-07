【兩會2023】外長秦剛講述中國外交政策和對外關係（附重溫）

十四屆全國人大一次會議今日（7日）上午舉行記者會，外交部長秦剛就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。在長約2個小時的記者會上，秦剛分別講述了中國的外交方針，並回應了關於中國對美國、俄羅斯、俄烏戰爭、中東、日本、台灣，以及一帶一路等方面的政策和立場問題。

秦剛指， 當今世界正進入百年未有之大變局，中國將堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，始終做世界和平的建設者、國際秩序的維護者。中國 以元首外交為引領，全力辦好首次「中國+中亞五國」元首峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇兩大主場外交，展現中國外交風範。

中國將以夥伴關係為依托，促進大國協調和良性互動，同各國發展友好合作，推動構建新型國際關係。新朋友越來越多，老朋友越來越鐵；將以開放發展為目標，服務國內高質量發展和高水平對外開放，反對「脫鉤斷鍊」，反對單邊制裁，維護開放包容的世界經濟，以中國新發展為世界提供新機遇。

中方將以維護核心利益為使命，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對冷戰思維、陣營對抗和遏制打壓，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

他談到 中國式現代化的意義，稱其破解了人類社會發展的諸多難題，打破了現代化等於西方化的迷思，創造了人類文明的新形態，也給世界各國特別是廣大的發展中國家以重要的啟示，包括了獨立自主、人民至上、和平發展、開放包容，以及團結奮鬥， 是一條有別於西式現代化的嶄新道路。

中俄關係

中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。中俄攜手，世界多極化和國際關係民主化就有了動力，全球戰略平衡與穩定就有了保障。世界越是動盪不安，中俄關係越應穩步向前。

【兩會2023】秦剛：世界愈動盪不安 中俄關係愈要穩步前行

中美關係

美國的對華認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當做最主要的競爭對手和最嚴峻的地緣政治挑戰，第一顆鈕扣扣錯了，就導緻美國的對華政策完全偏離了理性健康的正軌。中美關係發生無人飛艇事件，這完全是不可抗力導致的偶發意外事件，美方卻違反國際法精神和國際慣例，製造了一場本可以避免的外交危機。

【兩會2023】秦剛：美國對華政策完全偏離理性健康正軌

台灣問題

兩岸都有一個家，名字叫中國， 作為骨肉同胞，中國大陸將繼續以最大誠意、盡最大努力實現祖國和平統一。同時， 任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線。 台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。

【兩會2023】秦剛：台灣問題處理不好 中美關係地動山搖

俄烏戰爭

烏克蘭本質是歐洲安全治理矛盾的大爆發， 需要的是冷靜、對話，和談進程應盡快開啟。中方無向衝突的任何一方提供武器，並 發布了提出尊重各國主權、啟動和談等12條主張。遺憾的是，勸和促談的努力一再遭到破壞，似乎有隻「看不見的手」推動衝突延宕升級，試圖以烏克蘭危機來服務某種地緣政治圖謀。

【兩會2023】秦剛：俄烏和談應盡快開啟 中方未向任何一方供武

一帶一路

「一帶一路」迄今已吸引了世界上超過3/4的國家和32個國際組織參與其中，10年裡拉動近萬億美元投資規模，形成3000多個合作項目，為沿線國家創造42萬個工作崗位，讓將近4000萬人擺脫貧困。「一帶一路」務實開放，秉持的是共商共建共享原則，債務陷阱這頂「帽子」無論如何不能扣到中國頭上。

中日關係

中日一衣帶水，構建新時代中日關係，首先要言而有信，尤其嚴格遵守「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要政治共識。另外要 互利共贏。 中日優勢互補、互有需要。中方 應堅持市場原則和自由開放精神，加強合作，共同維護產業鏈、供應鏈穩定暢通，為全球經濟復甦注入動力和活力。

中東政策

中國支持中東國家戰略自主，反對外部勢力干涉中東國家內政。 中國將繼續主持公道，支持中東國家通過對話協商推動熱點問題政治解決。 中國完全尊重中東國家主人翁地位，不會去填補所謂「真空」，也不搞排他小圈子。 中方願做中東安全穩定的促進者、發展繁榮的合作者、團結自強的推動者。

中歐關係

中歐是兩大文明、兩大市場、兩大力量。 中歐開展交往完全是基於彼此戰略利益獨立作出的選擇。中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。 中方願同歐方一道，堅持真正的多邊主義，堅持相互尊重、合作共贏，克服各種干擾和困難，不斷深化中歐全面戰略夥伴關係，為變亂交織的世界注入更多穩定性。

戰狼外交

所謂「 戰狼外交」是一個話語陷阱，製造這陷阱的人別有用心，或者不懂中國。 中國外交有足夠的厚道與善意，但當惡狼來襲，中國交官必須保家衛國。 當今中國正日益走近世界舞台中央，比以往更容易被圍觀，但中國手中的麥克風還不夠多，音量還不夠響。提升中國的國際話語權，當代中國青年義不容辭。

【兩會2023】秦剛：戰狼外交是話語陷阱 外交官須保家衛國

責任編輯：陳建錫