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【兩會2023】秦剛：美對華政策偏離正軌 中國不會打不還手

國情動向 11:35 2023/03/07

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外長秦剛回應涉中美關係的提問指，美國的對華認知和定位出現嚴重偏差，把中國當成競爭對手，對華政策完全偏離理性和健康的正軌。

他指，美方聲稱要與中國競爭，但不製造衝突，實際上美方的競爭就是遏止打壓，就是你死我活的零和博弈。美方口口聲聲說要遵守規則，但如同運動員在田徑場賽跑，一方不是在想如何跑出最好成績，而是總在想如何絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧會，這不是公平競爭，而是在犯規。

美方所謂給中美關係加上護欄，實際就是想讓中國打不還手罵不還口，實際上這辦不到。如果美方不踩煞車，繼續按照錯誤的道路狂飆出去，再強大的護欄也擋不住，誰來承擔災難性的後果，這樣的競爭就是以兩國人民的根本利益和人類前途命運的豪賭，中方堅決反對。

中方將始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則致力於推動中美關係健康穩定發展，中方希望美國政府認真傾聽兩國人民的聲音，消除「威脅膨脹」的戰略焦慮，摒棄零和博弈的冷戰思維，拒絕「政治正確」的無端綁架，兌現承諾，與中方相向而行，探索出既有利於兩國的正確相處之道。

對於中美氣球事件，他指，這完全是因不可抗力而導致的，連美方也承認不構成實施威脅，然而美方違反國際法規定，製造了一場本可以避免的外交危機。

另外，秦剛也批評美國的「印太戰略」標榜自由開放，實際上拉幫結夥，搞各種封閉排他的小圈子；號稱維護地區安全，實際上挑起對抗，策劃「亞太版北約」；宣揚促進地區繁榮，實際上要「脫鉤斷鍊」，破壞地區一體化進程。任何冷戰絕不容在亞洲重演，烏克蘭式危機絕不容在這個地區複製。

責任編輯：陳建錫

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