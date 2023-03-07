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【兩會2023】秦剛：台灣問題處理不好 中美關係地動山搖

國情動向 11:09 2023/03/07

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外長秦剛回應台灣問題指，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線。台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。

他引用《中華人民共和國憲法》序言裡的話指：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉。最近美國高官聲稱台灣問題不是中國內政，對此中方堅決反對並保持高度警惕。

台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。台灣問題之所以產生，美國負有不可推卸的責任。

他質疑，為甚麼美方在烏克蘭問題上大談尊重主權和領土完整，卻在中國的台灣問題上不尊重中國的主權和領土完整？為甚麼一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反「八·一七」公報向台灣售武？為甚麼一邊口口聲聲說維護地區和平穩定，一邊卻暗地裡制定了所謂「摧毀台灣」的計劃？

台海和平穩定的真實威脅是「台獨」分裂勢力，定海神針是一個中國原則，真正的護欄是中美三個聯合公報。台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。如果美方真的希望台海風平浪靜，就應該停止「以台製華」，回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，明確反對和制止「台獨」。

責任編輯：陳建錫

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