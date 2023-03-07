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【兩會2023】秦剛：俄烏應速啟和談 中國未向任何一方供武

國情動向 11:23 2023/03/07

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外長秦剛回應俄烏戰爭問題指，烏克蘭本質是歐洲安全治理矛盾的大爆發，需要的是冷靜、對話，和談進程應盡快開啟。中方無向衝突的任何一方提供武器。

他指，烏克蘭危機本是一場可以避免的悲劇，發展到今天這地步，值得各方深刻反思。其有著複雜的歷史經緯和現實原因，本質是歐洲安全治理矛盾的大爆發。中方始終根據事情本身的是非曲直，獨立自主作出判斷。在和平和戰爭之間，選擇和平；在對話和制裁之間，選擇對話；在降溫和拱火之間，選擇降溫。

中國既不是危機的製造者，又不是危機的當事方，也沒有向衝突的任何一方提供武器。憑甚麼向中國甩鍋推責，甚至制裁、威脅？中方絕不接受！

前幾天，中方發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談等12條主張，核心就是勸和促談。令人遺憾的是，勸和促談的努力一再遭到破壞，似乎有隻「看不見的手」推動衝突延宕升級，試圖以烏克蘭危機來服務某種地緣政治圖謀。

當前，烏克蘭危機到了緊要關頭，要麼停火止戰，恢復和平，走上政治解決的軌道，要麼火上澆油，擴大危機，拖入失控的深淵。衝突、制裁、施壓解決不了問題，現在需要的是冷靜、理智、對話，和談進程應盡快開啟，各方合理安全關切都應得到尊重，從而找到實現歐洲長治久安之策。

責任編輯：陳建錫

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