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中國首兩月出口美元計跌幅收窄至6.8%勝預期 進口遜預期

經濟脈搏 12:25 2023/03/07

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海關總署公布，中國1至2月份以美元計價出口按年下跌6.8%，跌幅收窄3.1個百分點，好過市場預期；出口下跌10.2%，跌幅擴大兼差過預期。

以美元計價，前2個月進出口總值8957.2億美元，下8.3%。其中，出口5063億美元，進口3894.2億美元。貿易順差1168.8億美元，擴大6.8%。以人民幣計價，進出口總值6.18萬億元，下跌0.8%。其中，出口3.5萬億元，增長0.9%；進口2.68萬億元，下跌2.9%。貿易順差8103.2億元，擴大16.2%。

東盟為最大貿易夥伴，雙方貿易總值為9519.3億元，增長9.6%，佔中國外貿總值的15.4%。歐盟第二，貿易總值為8510.9億元，下跌2.6%，佔13.8%。美國第三，貿易總值為7029.8億元，下跌10.6%，佔11.4%。日本第四，貿易總值為3449.2億元，下跌5.7%，佔5.6%。

民營企業進出口3.16萬億元，增長5.3%，佔外貿總值的51.2%，比去年同期提升3個百分點。其中，出口2.14萬億元，增長6.5%；進口1.02萬億元，增長2.9%。國有企業進出口1.05萬億元，增長5.3%，佔外貿總值的17%。外商投資企業進出口1.95萬億元，下跌12.2%，佔外貿總值的31.6%。

責任編輯：陳建錫

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