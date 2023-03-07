【現場直擊】秦剛任外長後兩會首騷 剛柔並濟談中美展新風範

今日上午10時，剛履新三個多月的中國外長秦剛，首次亮相全國兩會外長記者會，中美關係、台海問題及烏克蘭問題等都是這次記者會的關注熱點，秦剛全程多次強調和平合作，在回應中美關係時顯得剛柔並濟，金句連連，全場氛圍輕鬆，不時有笑聲。

本網記者會在梅地亞中心舉辦，現場約有座位150多個，密度已基本恢復至疫情前。秦剛10點準時入場，向在場中外記者揮手致意，大會發言人王超及外交部發言人華春瑩同台任主持人。

按照今年大會安排，中籤媒體記者將於前一日晚上先至隔離酒店，今日一早再統一坐大巴前往會場。8點後，內地媒體、港澳媒體及國外媒體分別分三批陸續被安排進入會場，除英語外，現場提供法、西、阿、俄、日五種語言的同步同傳服務。

首回應「戰狼」稱號

秦剛自履新外長以來，外界多有輿論指代表中國外交政策的轉向，或棄強硬戰狼風格體現柔性一面。面對這個問題，秦剛亦在大會首次回應，他開玩笑指自己剛到美國擔任大使時被稱中國戰狼來了，但現在回來當外長，又不給他這個稱號，令他「若有所失」。他又強調中國外交有足夠的厚道與善意，但當惡狼來襲時，中國外交官必須與狼共舞、保家衛國。值得注意的是，當聽到這一問題時，華春瑩亦帶著笑意望向秦剛，顯示對他的回答表示期待。

在回應多個有關中美關係的問題時，秦剛一方面多次指責美方對中方遏止打壓，強調堅決反對陣營對抗及冷戰思維，反對脫鉤斷鏈和單邊制裁，另一方面他回憶自己在美國工作時與普通人交往的經歷，談及美國人民和中國人民一樣「熱情、友善、純樸，都追求幸福生活，美好世界」，以柔情呼籲美方「傾聽兩國人民呼聲」，與中方共同探索有利於兩國並造福世界的中美正確相處之道。

持憲法答問題成亮點

談及台海問題時，他又舉起特意攜帶的憲法，強調願以最大誠意、最大努力實現祖國統一，同時保留採取一切必要措施的選項，成為全場記者會一大亮點。

本次記者會耗時兩個多小時，共回答14個問題，涉及中美關係、台海、中俄關係、一帶一路、中日、與歐盟關係等熱點話題，秦剛在結束提問後向場內女性記者送上婦女節問候，以輕鬆氛圍結束了他任外長的兩會首騷。

責任編輯：袁瑋婧