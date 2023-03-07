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二手樓買賣回暖 多地業主發起集體hold貨等升價

社會熱點 16:14 2023/03/07

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內媒報導，多地業主為保衛房價，喊話鄰居「不要賤賣房產」。專家指，小範圍捂住房源不賣，試圖抬高房價沒有可行性。

據《每日經濟新聞》報導，二手樓市正在復甦，許多人開始考慮買房。業主們希望保護自己的利益，不希望房價過於低廉，避免出現大量低價位房源對房價的衝擊，多地業主喊話鄰居「不要賤賣」。

有網民表示，杭州市西湖區融創河濱之城社區業主群發消息喊話鄰居，「建議在原價基礎上加價1萬元（人民幣，下同），不要賤賣自己的房子。」長沙雨花區某高檔洋房社區業主表示，「越便宜越沒人要，越賤賣越賣不掉，建議不急賣的調價到1.7萬元/平方米左右。 」。西安綠城全運村傳出「業主三年分佈漲價行動計劃」，目標是2026讓房價漲至4萬元/平方米，並且還要設立「村支部委員會」，審核每個業主的成交價格。

數據顯示，2年前河濱之城的二手房成交價最高達9萬元（人民幣，下同）/平方米，現只有7萬元/平方米左右。杭州2月二手房成交均價為37104元/平方米，按年降7.72%。杭州2月二手房共成交5821套，按月增加180.4%，按年增加271.5%。

中指研究院華東分院常務副總經理高院生認為，現階段，杭州二手房市場的掛牌量大，此類行為不會對市場大環境產生太大波瀾，「小範圍捂住房源不賣，試圖抬高房價的做法沒有可行性。 畢竟轉售二手房是個人行為，而市場房源非常充足。」

河濱之城中介表示，2月份，門店成交了11套二手房，月度成交量較高。但二手房市場整體其實還是以調低掛牌價格出售為主。

責任編輯：陳俊賢

 

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