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【兩會2023】台籍政協委員江利平：期待坐高鐵去台北

國情動向 15:46 2023/03/07

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【兩會2023】台籍政協委員江利平：期待坐高鐵去台北

全國政協十四屆一次會議，政協委員、台灣民主自治同盟（台盟）中央副主席江利平周二（7日）接受採訪時表示，相信血濃於水的親情定能跨越淺淺的海峽，讓我們一路歡歌，坐著高鐵去台北，讓台灣鄉親說走就走，乘著飛機上武當。

江利平表示，自己生長在湖北，祖輩扎根在台灣。十幾年前第一次回台南祭祖，那里的山川地貌、風土人情，讓他倍感親切。幾十年來，他在湖北武漢工作生活，每次步行在台北路，打卡寶島公園、高雄社區，深感兩岸一家親、同胞攜手行，在雙向奔赴中前景光明。

江利平又以他的台北朋友在大陸開辦奶牛養殖場和葡萄園，成功發展事業的故事為例，稱祖國大陸始終敞開胸懷，秉持尊重、關愛、造福兩岸同胞的理念，推動兩岸深化經濟文化交流合作和各領域融合發展。他相信，兩岸人民定能更加緊密地手拉手、肩並肩、心連心，共創中華民族偉大復興的歷史偉業。

「坐高鐵去台北」這句話出自內地網絡歌曲《2035去台灣》，歌詞提及乘坐高鐵去台灣看好風光。國台辦曾稱，歌曲反映了兩岸民眾對這個遠景規劃的美好願望，相信一定會實現的。

事實上，國家鐵路規劃亦早已納入台灣。國家發改委2016年印發《中長期鐵路網規劃》，提出「八縱八橫」高鐵主通道，台灣省台北市出現在「京港（台）通道」這一縱當中。

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