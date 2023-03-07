  • 23°C
香港時間 : 2023307日 (週二) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2023】中國天眼總工程師：曾經歷災難性技術風險

國情動向 16:10 2023/03/07

分享：

分享：

【兩會2023】中國天眼總工程師：曾經歷災難性技術風險

第十四屆全國人大第一次會議，人大代表、「中國天眼」500米口徑球面無線電望遠鏡（Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope，簡稱FAST）總工程師姜鵬周二（7日）會前向記者透露，中國天眼設計時，曾經歷一場災難性的技術風險。

姜鵬稱，自己初次看到這個望遠鏡的概念是在2009年。「那是我博士畢業的前夕，我正處在人生選擇的十字路口，FAST一則招聘信息讓我瞬間有了努力的方向，這台望遠鏡幾乎滿足了我對一個傳奇工程所有的期待和設想，巨大的工程體量，超高的精度要求，極其特殊的工作方式構成了工業領域前所未有技術挑戰。」

「2010年，我們經歷了一場災難性的技術風險，就是索網疲勞問題。我們幾乎針對所有的關鍵性制索工藝進行改進，前前後後失敗了近百次，經常在全國各地晝夜不停地進行各種實驗和測試，這兩年終於研制出了一個適用於FAST的成品鋼索結構。」

姜鵬表示，FAST全新的設計理念，注定必須建立適用於特殊工作方式的測量控制方法體系。「我帶領團隊連續三個春節奮戰在現場，印象最深刻的是19年春節，我們幾乎每天都要工作到淩晨的三四點，我們團隊的一個核心成員為了保證項目的進度，甚至把懷有身孕的妻子接到了現場，和我們一起過春節。最後，僅用時兩年左右就完成了這項極其複雜的系統調試任務。」

中國天眼位於貴州平塘縣，2016年建成以來，是當今世界最大、最靈敏的單口徑射電望遠鏡，可以在無線電波段搜索來自百億光年之外的微弱信號。FAST至今發現的脈衝星數量已經超過740個，是同一時期國際上所有其他望遠鏡發現脈衝星總數的三倍以上。

姜鵬說，接下來還要保持足夠的清醒，紮紮實實在解決一些關鍵技術問題，不斷提升外部性能，只有這樣，才有可能在日趨激烈的國際競爭背景下，保持FAST來之不易的優勢。「我們目光之所及的是星辰大海，但我們走過的每一步路都是腳踏實地。」

【兩會2023】台籍政協委員江利平：期待坐高鐵去台北

【兩會2023】以美斯踢球比喻ChatGPT 科技部部長這樣說

中國天眼發現740多脈衝星 現實版三體「不要回答」？

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
天文學 人大政協兩會 中國

下一篇文章

【兩會2023】台籍政協委員江利平：期待坐高鐵去台北
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2023】外長秦剛講述中國外交政策和對外關係（附重溫）
【兩會2023】外長秦剛講述中國外交政策和對外關係（附重溫）
未打先斷糧？台灣馬祖守軍無肉食 沙灘寫大字抗議
未打先斷糧？台灣馬祖守軍無肉食 沙灘寫大字抗議
【兩會2023】秦剛：美對華政策偏離正軌 中國不會打不還手
【兩會2023】秦剛：美對華政策偏離正軌 中國不會打不還手
【兩會2023】最新消息匯總（不斷更新）
【兩會2023】最新消息匯總（不斷更新）
【兩會2023】習近平：引導民企輕裝上陣 始終把民營企業家當自己人
【兩會2023】習近平：引導民企輕裝上陣 始終把民營企業家當自己人
美媒：五角大樓把中國起重機視為潛在間諜工具
美媒：五角大樓把中國起重機視為潛在間諜工具
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款