▲ 【兩會2023】中國天眼總工程師：曾經歷災難性技術風險

第十四屆全國人大第一次會議，人大代表、「中國天眼」500米口徑球面無線電望遠鏡（Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope，簡稱FAST）總工程師姜鵬周二（7日）會前向記者透露，中國天眼設計時，曾經歷一場災難性的技術風險。

姜鵬稱，自己初次看到這個望遠鏡的概念是在2009年。「那是我博士畢業的前夕，我正處在人生選擇的十字路口，FAST一則招聘信息讓我瞬間有了努力的方向，這台望遠鏡幾乎滿足了我對一個傳奇工程所有的期待和設想，巨大的工程體量，超高的精度要求，極其特殊的工作方式構成了工業領域前所未有技術挑戰。」

「2010年，我們經歷了一場災難性的技術風險，就是索網疲勞問題。我們幾乎針對所有的關鍵性制索工藝進行改進，前前後後失敗了近百次，經常在全國各地晝夜不停地進行各種實驗和測試，這兩年終於研制出了一個適用於FAST的成品鋼索結構。」

姜鵬表示，FAST全新的設計理念，注定必須建立適用於特殊工作方式的測量控制方法體系。「我帶領團隊連續三個春節奮戰在現場，印象最深刻的是19年春節，我們幾乎每天都要工作到淩晨的三四點，我們團隊的一個核心成員為了保證項目的進度，甚至把懷有身孕的妻子接到了現場，和我們一起過春節。最後，僅用時兩年左右就完成了這項極其複雜的系統調試任務。」

中國天眼位於貴州平塘縣，2016年建成以來，是當今世界最大、最靈敏的單口徑射電望遠鏡，可以在無線電波段搜索來自百億光年之外的微弱信號。FAST至今發現的脈衝星數量已經超過740個，是同一時期國際上所有其他望遠鏡發現脈衝星總數的三倍以上。

姜鵬說，接下來還要保持足夠的清醒，紮紮實實在解決一些關鍵技術問題，不斷提升外部性能，只有這樣，才有可能在日趨激烈的國際競爭背景下，保持FAST來之不易的優勢。「我們目光之所及的是星辰大海，但我們走過的每一步路都是腳踏實地。」

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責任編輯：連兆鋒