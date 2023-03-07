【兩會2023】前統計局長寧吉喆：工資老婆管 我過去3年消費大減

▲ 【兩會2023】前統計局長寧吉喆：我過去3年消費大減

恢復和擴大消費是中國今年經濟要務，全國政協委員、國家統計局前局長寧吉喆坦言，受疫情影響，自己過去3年個人消費大大降低。「偶爾也有吃飯AA制，但餐館不開你就沒法實現。」寧吉喆表示，要消除阻礙消費的因素，需要各方面努力。

《新京報》官方號「新京報政事兒」周二（7日）報道，寧吉喆日前受訪，談到擴大內需與擴大消費等話題，並透露了一些個人的理財細節。

寧吉喆說：「我的工資卡平時都是我的妻子負責管理，我的錢肯定還是家裏用得多一些。」

他稱，自己個人消費，偶爾也有吃飯AA制，「但餐館不開你就沒法實現」。

「在購書方面消費多一點，這屬於文化消費。我還比較喜歡看電影，電影院恢復開放後，今年春節幾個大片我都看過，還是帶著家人一起去看。另外，我平時比較愛鍛煉，體育用品磨損比較快，體育消費也佔一部分。所以我的消費結構是吃由家裏人負責，文化消費、體育消費等我自己支出。」

寧吉喆接著說：「過去三年受疫情影響，消費受阻，我的消費大大降低了，被動儲蓄增加了。要消除阻礙消費的因素，需要各方面努力。」

寧吉喆認為，增加收入要由多方面著力。首先還是要靠勞動去工作，獲得勞動性收入；通過自主創業或自主經營增加經營性收入，同時要進一步做好民生兜底工作，健全社會保障體系，加強對低收入者最低收入保障。通過改革增加資產性收入。跟就業一樣，增收本身是一個大問題。就業起主要作用，還涉及創業、制度改革等，需要一起抓。

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責任編輯：連兆鋒