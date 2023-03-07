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國務院改革：人行將設31省級分行 深圳等單列市分行

國情動向 17:30 2023/03/07

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全國人大審議國務院改革方案，方案內容包括統籌推進中國人民銀行分支機構改革。人行將在31個省區市設立省及分行， 在深圳、大連、寧波、青島、廈門設立計劃單列市分行。

新華社報道，根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，統籌推進中國人民銀行分支機構改革。撤銷中國人民銀行大區分行及分行營業管理部、總行直屬營業管理部和省會城市中心支行，在31個省（自治區、直轄市）設立省級分行，在深圳、大連、寧波、青島、廈門設立計劃單列市分行。

中國人民銀行北京分行保留中國人民銀行營業管理部牌子，中國人民銀行上海分行與中國人民銀行上海總部合署辦公。

不再保留中國人民銀行縣（市）支行，相關職能上收至中國人民銀行地（市）中心支行。對邊境或外貿結售匯業務量大的地區，可根據工作需要，採取中國人民銀行地（市）中心支行派出機構方式履行相關管理服務職能。

【國務院改革】重新組建科學技術部 新型舉國體制促進成果轉化

國務院改革：組建國家數據局　實施國家大數據戰略

國務院改革：組建國家金融監督管理總局 統一負責證券業外監管工作

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責任編輯：連兆鋒

 

 

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