  • 21°C
香港時間 : 2023307日 (週二) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一文速覽國務院機構改革方案重點

國情動向 17:50 2023/03/07

分享：

分享：

國務院機構改革方案今日（7日）公布，提出新組建及改組下轄部門，以及對體制的完善優化措施。方案將於周四（9日）審議，周五（10日）表決。

  • 組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管，不再保留中國銀行保險監督管理委員會。
  • 組建國家數據局，負責協調推進數據基礎制度建設、數據資源整合共享和開發利用，推進數字中國、數字經濟建設。
  • 重組科學技術部，推動健全新型舉國體制、優化科技創新管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟發展結合等職能。
  • 中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構，劃入國家發展和改革委員會的企業債券發行審核職責。
  • 推進中國人民銀行分支機構改革，在31個省區市設立省級分行，在深圳、大連、寧波等設立計劃單列市分行。
  • 中央國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例進行精減，收回的編制主要用於加強重點領域和重要工作。

另外，方案也提出深化地方金融監管體制改革、完善國有金融資本管理體制、優化農業農村部職責、完善知識產權管理體制、完善老齡工作體制、加強金融管理部門工作人員統一規範管理、國家信訪局調整為國務院直屬機構等。

國務院改革：組建國家金融監督管理總局 統一負責證券業外監管工作

國務院改革：組建國家數據局 實施國家大數據戰略

國務院改革：重新組建科學技術部 新型舉國體制促進成果轉化

國務院改革：人行將設31省級分行 深圳等單列市分行

國務院改革：中央國家機關各部門人員統一精減5%

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

國務院改革：中央國家機關各部門人員統一精減5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

德國擬禁5G網路使用華為、中興部分零件
德國擬禁5G網路使用華為、中興部分零件
美媒：五角大樓把中國起重機視為潛在間諜工具
美媒：五角大樓把中國起重機視為潛在間諜工具
【兩會2023】秦剛：美對華政策偏離正軌 中國不會打不還手
【兩會2023】秦剛：美對華政策偏離正軌 中國不會打不還手
【兩會2023】外長秦剛講述中國外交政策和對外關係（附重溫）
【兩會2023】外長秦剛講述中國外交政策和對外關係（附重溫）
【兩會2023】最新消息匯總（不斷更新）
【兩會2023】最新消息匯總（不斷更新）
【兩會2023】習近平：引導民企輕裝上陣 始終把民營企業家當自己人
【兩會2023】習近平：引導民企輕裝上陣 始終把民營企業家當自己人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款