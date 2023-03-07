一文速覽國務院機構改革方案重點

國務院機構改革方案今日（7日）公布，提出新組建及改組下轄部門，以及對體制的完善優化措施。方案將於周四（9日）審議，周五（10日）表決。

組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管，不再保留中國銀行保險監督管理委員會。

組建國家數據局，負責協調推進數據基礎制度建設、數據資源整合共享和開發利用，推進數字中國、數字經濟建設。

重組科學技術部，推動健全新型舉國體制、優化科技創新管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟發展結合等職能。

中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構，劃入國家發展和改革委員會的企業債券發行審核職責。

推進中國人民銀行分支機構改革，在31個省區市設立省級分行，在深圳、大連、寧波等設立計劃單列市分行。

中央國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例進行精減，收回的編制主要用於加強重點領域和重要工作。

另外，方案也提出深化地方金融監管體制改革、完善國有金融資本管理體制、優化農業農村部職責、完善知識產權管理體制、完善老齡工作體制、加強金融管理部門工作人員統一規範管理、國家信訪局調整為國務院直屬機構等。

國務院改革：組建國家金融監督管理總局 統一負責證券業外監管工作

國務院改革：組建國家數據局 實施國家大數據戰略

國務院改革：重新組建科學技術部 新型舉國體制促進成果轉化

國務院改革：人行將設31省級分行 深圳等單列市分行

國務院改革：中央國家機關各部門人員統一精減5%

責任編輯：陳建錫