  • 20°C
香港時間 : 2023307日 (週二) 19:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2023】住建部部長倪虹：對樓市企穩回升充滿信心

社會熱點 18:16 2023/03/07

分享：

分享：

在今日（7日）「部長通道」採訪活動中，住房和城鄉建設部部長倪虹表示，對房地產市場的企穩回升充滿信心，大力支援剛性和改善性需求，防止投機炒樓。

倪虹指，從市場供給和需求看，新冠肺炎疫情防控取得了決定性勝利，防控政策也做了優化調整，這對房地產供需兩端都產生了積極影響。 從供給方面來看，很多住房項目復工率都大大提高; 從需求方面來看，現在各房地產項目的售樓處看房量也在大幅提升，成交量也明顯改善。

從市場預期看，今年1、2月份，全國商品房銷售結束了13個月的負增長，雖然70個大中城市的房價有漲有跌，但總體來看價格平穩。 同時，保交樓的工作紮實推進，保障了購房人的合法權益，房企合理性融資也得到了改善，市場主體信心正在恢復。

從政策落實情況看，對於首套住房大力支持、對於二套住房合理支援的政策都已經出台，正在落實見效。 同時，關於不讓投機炒房者重新入市、原則上不支援三套以上購房的要求，各地也在認真落實。

倪虹強調，當局希望的企穩回升應該是牢牢堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」的企穩回升，是大力支援剛性和改善性需求的企穩回升，是防止市場大起大落的企穩回升，是促進行業高品質發展的企穩回升。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 中國市場 貨幣政策 財政政策 內地物業 經濟數據表現 成交 疫情 商品 地產

下一篇文章

二手樓買賣回暖 多地業主發起集體hold貨等升價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

女大生虐殺多隻流浪貓 校方拒開除批准休學（有片）
女大生虐殺多隻流浪貓 校方拒開除批准休學（有片）
女子酒駕被查 當眾脫衣逃避檢查（有片）
女子酒駕被查 當眾脫衣逃避檢查（有片）
【兩會2023】太多人「吃財政飯」 政協委員倡對公務員開刀
【兩會2023】太多人「吃財政飯」 政協委員倡對公務員開刀
去年全國煙草稅超1.4萬億元 幾乎夠畀軍費
去年全國煙草稅超1.4萬億元 幾乎夠畀軍費
女子惠州買樓被人撬門偷住2年 還遭索償百萬
女子惠州買樓被人撬門偷住2年 還遭索償百萬
深圳推全球首款人工骨 獲美FDA認證
深圳推全球首款人工骨 獲美FDA認證
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款