【兩會2023】住建部部長倪虹：對樓市企穩回升充滿信心

在今日（7日）「部長通道」採訪活動中，住房和城鄉建設部部長倪虹表示，對房地產市場的企穩回升充滿信心，大力支援剛性和改善性需求，防止投機炒樓。

倪虹指，從市場供給和需求看，新冠肺炎疫情防控取得了決定性勝利，防控政策也做了優化調整，這對房地產供需兩端都產生了積極影響。 從供給方面來看，很多住房項目復工率都大大提高; 從需求方面來看，現在各房地產項目的售樓處看房量也在大幅提升，成交量也明顯改善。

從市場預期看，今年1、2月份，全國商品房銷售結束了13個月的負增長，雖然70個大中城市的房價有漲有跌，但總體來看價格平穩。 同時，保交樓的工作紮實推進，保障了購房人的合法權益，房企合理性融資也得到了改善，市場主體信心正在恢復。

從政策落實情況看，對於首套住房大力支持、對於二套住房合理支援的政策都已經出台，正在落實見效。 同時，關於不讓投機炒房者重新入市、原則上不支援三套以上購房的要求，各地也在認真落實。

倪虹強調，當局希望的企穩回升應該是牢牢堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」的企穩回升，是大力支援剛性和改善性需求的企穩回升，是防止市場大起大落的企穩回升，是促進行業高品質發展的企穩回升。

責任編輯：陳俊賢