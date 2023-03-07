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【兩會2023】市監總局局長：四方面持續優化公平競爭市場環境

社會熱點 22:48 2023/03/07

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在十四届全國人大第一次會議的第二場「部長通道」採訪活動中，國家市場監督管理總局局長羅文表示，今年要重點抓好四個方面的工作，持續優化公平競爭市場環境。

羅文表示，中國公平競爭制度不斷完善、公平競爭氛圍持續不斷向好，公平競爭在完善社會主義市場經濟體制、激發各類市場主體活力的過程中發揮越來越重要的作用。高品質發展階段，對公平競爭的要求更加迫切。

羅文介紹，今年將重點抓好四個方面的工作，持續優化公平競爭的市場環境。首先，要築牢公平競爭法治基礎。目前，市場監管總局正在推進《反不正當競爭法》的修改工作，同時也在完善經營者集中申報標準等有關法規和指南，力求讓監管規則更加明確、執法程式更加清晰，讓各類企業在公平競爭的賽道上你追我趕、共同提高。

其次，要提升常態化監管水準 。在數字經濟、民生保障等重點領域，加強市場競爭狀況評估，強化預防性監管，尤其是要綜合運用行政指導、行政約談、行政處罰等手段，幫助企業提高管理水準，及時糾正競爭違法行為，嚴格、規範、公正、文明執法。

第三是要破除地方保護和行政性壟斷。 要完善公平競爭的行為，重點清理妨礙全國統一市場和公平競爭的各種規定，堅決制止濫用行政權力排除和限制競爭行為，促進商品要素在更大範圍內暢通流通，為企業健康發展創造更廣闊的空間。

第四，營造公平競爭的良好氛圍。 要加強宣傳引導，充分發揮中國公平競爭政策宣傳周等平台的作用，及時發布年度執法報告，有針對性地組織開展專題培訓，不斷提高經營主體公平競爭意識。

責任編輯：陳俊賢

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