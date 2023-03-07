【兩會2023】人大代表陳南建議：降低多孩人員個稅稅率

2023年全國兩會期間，全國人大代表、三全食品股份有限公司董事長陳南建議，降低多孩人員個人所得稅稅率，有三個未成年子女以上的家庭，可以免費提供公租房。

陳南關注生育政策等方面議題，判斷中國人口大概率已經步入下降通道，建議應儘快取消三孩以上生育限制性政策，全面放開生育，同時深入調查研究目前家庭、結婚和生育等變化的障礙性影響因素，推出有針對性的提升生育意願的政策。

針對養育和教育成本居高不下，生活節奏快、工作壓力大等影響生育的社會性因素，陳南提出，應出台細致的促進性經濟社會政策，建議根據地區差異，對新出生嬰兒發放5,000元至20,000元（人民幣，下同）的一次性生育補貼，對0至6歲的孩子每月發放100元至1,000元不等的育兒補貼。

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同時，陳南提出，應全面加大托兒所建設，實行低學費政策，「解決生了孩子誰來帶的問題。」

對於多孩家庭的生活負擔，陳南建議降低多孩人員的個人所得稅稅率，根據未成年子女數量階梯性下調，孩子越多稅率越低。住房方面，陳南提出應繼續完善房地產行業發展政策，有效降低年輕群體的購房負擔。他舉例稱，可以對符合條件的有孩家庭申請公共租賃住房，可以優先提供並降低租金，其中有三個未成年子女以上的家庭，可以免費提供公租房。

責任編輯：陳俊賢