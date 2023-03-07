武漢大學校長：不贊成高校禁用ChatGPT 對待人工智能「堵不如疏」

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT掀起全球熱潮，也引發高教界關注，甚至有高校限制使用。對此，全國政協委員、中國科學院院士、武漢大學校長張平文認為，對待ChatGPT的使用態度應像治理洪水一樣，「堵不如疏」，不贊成一些高校禁止使用ChatGPT的做法。

目前，包括香港大學、法國巴黎政治學院及多間美國公立學校都禁止學生使用ChatGPT。適逢全國兩會召開，張平文向《中國科學報》談到對該人工智能的看法，直言並不贊成一些高校禁止使用ChatGPT的做法，年輕人有使用高科技獲取知識的願望，這是一紙禁令所無法阻擋的。

他表示，相對於上一輩人，如今的年輕人作為「數字原住民」，當生活模式發生變化時，更要用積極的態度理解和擁抱社會的進步。從本質上說，ChatGPT屬於工具應用，「高校可以通過各種方式引導學生，使其不用ChatGPT替代本該自己進行的學術訓練，不觸碰學術規範紅線，盡管這些學術規範在未來可能會在技術的倒逼下不斷改革。」

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張平文認為，當下「00後」學生生活在一個物理世界、人類社會、虛擬世界交融的時代，他們有能力把三者融合得更好。很多學生在數字化方面的技能甚至超過了教師。這是「師不如弟子」之處，教師要接受這一事實，不能居高臨下，要虛心向學生學習。

他說，高校更要重視ChatGPT等人工智能所不能代替的教育功能，要訓練批判性思維，不要滿足於算法推送的現成答案；要加強大學人文教育，提高學生的人格養成和精神境界。

張平文表示，隨著數字化、智能化的發展，對於學生人文素養的教育更需要加強。高校的人文教育在未來會變得越來越重要。「特別是文史哲等學科，以及通識教育中的文史哲課程，對學生的人格養成、精神境界的提升本就發揮著重要作用。未來，它們的作用將會更加突出。人際互動和人文素質培養的必要性充分說明，數字技術無法真正代替高校的環境育人作用。」

責任編輯：易燕丹

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