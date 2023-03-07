【拆局】中國金融監管體系重塑 「一行一局一會」強化風險管控

「一行兩會」金融監管格局形成5年後，新一輪政府機構改革方案出爐，中國將作別中國銀行保險監督管理委員會，在銀保監會基礎上組建國家金融監督管理總局。人民銀行在機構和職能上則將「瘦身」。分析認為，本次改革理順金融監管機構職能權責，未來人民銀行將主要負責貨幣政策和宏觀審慎金管、新組建的國家金融監督管理總局則聚焦微觀市場監管、投資者保護等，分工更合理，能更好管控金融風險。

中證監擴權 並升級為國務院直屬機構

國務院機構改革方案提出，將組建國家金融監督管理總局；深化地方金融監管體制改革；中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構；統籌推進中國人民銀行分支機構改革；完善國有金融資本管理體制；加強金融管理部門工作人員統一規範管理等重磅改革內容。

具體來看，方案提出，由國家金融監督管理總局統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。

同時，將人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投資者保護職責劃入國家金融監督管理總局。

國家金融監督管理總局 可避免監管缺失問題

招聯金融首席研究員董希淼表示，本次金融監管體系改革之後，具有中國特色的「雙峰」監管進一步顯露端倪——人民銀行主要負責貨幣政策和宏觀審慎監管；國家金融監督管理總局統一負責除證券業之外的金融業監管和金融消費者權益保護；證監會負責資本市場監管，增加企業債券發行審核等職責。

他表示，國家金融監督管理總局統一負責除證券業之外的金融監管，有助於減少監管空白和監管交叉，落實好行為監管和功能監管。人民銀行作為中央銀行，剝離金融控股公司監管和消費者權益保護等職責，完善分支機構改革，有助於建設現代中央銀行制度。

植信投資研究院亦指出，由國家金融監督管理總局統一負責除證券業之外的金融業監管工作，能夠有效避免中央和地方、多個部門之間的多重監管或監管缺失問題，監管範圍覆蓋整個金融領域，分工更為合理，將大大提高金融監管效率。

此外，《改革方案》將證監會由國務院直屬事業單位調整為國務院直屬機構。強化資本市場監管職責，劃入國家發展和改革委員會的企業債券發行審核職責，由證監會統一負責公司（企業）債券發行審核工作。

在人行分支機構改革方面，撤銷人行大區分行及分行營業管理部、總行直屬營業管理部和省會城市中心支行，在31個省（自治區、直轄市）設立省級分行，在深圳、大連、寧波、青島、廈門設立計劃單列市分行。

植信研究院認為，此次人行分支機構改革結合基本國情，撤銷大區分行、恢復設立省級分行、取消縣級支行等改革措施較好地實現了中國行政區劃之間的匹配，加強與地方之間的協調配合，有助於增強貨幣政策的傳導性。

路透引述資深金融人士表示，方案將人行對金融集團的日常監管職責、金融消費者保護職責劃入國家金融監督管理總局，意味著人行對中信、螞蟻這些金控集團的監管權也分了一些出去，也是一種職能上的瘦身。

責任編輯：蒯宇澄