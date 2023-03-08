澳洲珀斯鑄幣廠黃金摻雜質 逾百噸售到中國

澳洲珀斯鑄幣廠（Perth Mint）涉嫌將逾100噸不符合要求的金條賣到中國，而且還對中方隱瞞了事實。報道指，該廠從2018年開始摻入銀、銅等雜質。

據澳州廣播公司（ABC）報導，珀斯鑄幣廠是世界唯一有政府擔保的鑄幣廠。去年該廠就銷售了203億澳元（1065億港元）的黃金，同時又是當今世界上最大的鑄幣廠之一，也是著名旅遊景點，在全世界都享有不小的名聲。

然而，在2018年，這家鑄幣廠為了「節省開支」，開始在製作金條時採用了摻入雜質進行稀釋的做法，被摻入的雜質主要以銀和銅為主。

值得注意的是，在黃金中添加銀或銅等雜質，是行業內部在某種程度上可以接受的做法，並不違法，但會降低金條的成色。據報道，該廠自2018年開始於黃金摻入雜質，每年僅節省62萬澳元（325.3萬港元），只佔其年銷售額一小部分。

然而，上海黃金交易所在2021年時發現了珀斯鑄幣廠製造的2個金條存在雜質超標的情況。2個金條儘管在黃金的純度是99.99%，但雜質超出要求，屬於銀含量超標了，並向廠方投訴此事。

廠方調查發現，2個金條中1個早被發有問題。還發現出問題的可能不止這一兩個金條，而是有可能多達100噸。分析認為，如果如實告訴上海，鑄幣廠就得花87億澳元買回金條，還要回爐重造，成本將非常巨大，同時公司也將因此失去信譽和市場。

於是該廠決定隱瞞事實，只向上海黃金交易所發送符合要求的化驗結果。然後停止製作中摻雜稀釋金條，一邊對上海方面表示，除了發現有問題的兩個金條，其他後續生產的黃金都合格。

此後，鑄幣廠的CEO理查德・海耶斯（Richard Hayes ）就宣佈了自己將因病提前退休。西澳州議會要求成立「專門調查委員會」去調查此事。

責任編輯：陳俊賢