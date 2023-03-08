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深圳現狀實拍：工廠薪酬減半 民工滯留無人請（有片）

經濟脈搏 16:15 2023/03/08

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隨著海外需求減少，工廠遭到大量劈單，深圳勞動市場在年後出現供過於求的情況，工廠普遍開出的時薪比去年同期打了五折，許多外省民工滯留無人聘請。

有官方背景的《新京報》本月初派記者走訪當地人力中介機構最集中的龍華汽車站，發現機構門外都貼滿招聘海報。但許多名外省和本地求職者向該報透露，現時招聘的職位少、條件要求高。其中，部分人到深圳不久，另有些則是在春節後已經到步，留連當地個多月，仍然找不到合適或滿意的工作。

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來自雲南的陳先生到深圳已經接近一個月，他稱像自己這種40多歲的工人，前幾年都有工廠願意聘請，但今年都在「挑歲數」。他直言再找不到工作，可能要離開深圳。劉先生和朋友來自海南，同樣在深圳逗留個多月，他們曾有工廠打算聘請，但不滿對方開出的工資過低，「每天12個鐘，領3000多元，誰幹啊？」

河南的尹先生透露，春節後到當地找工作的人太多，市場都飽和了，「現在16、17元一個鐘，要麼就17、18元一個鐘，就那樣的還不好找！」

當地人力中介機構經理李萬明指，一方面是工廠都缺少定單，另一方面是在新年前後已經招滿人。當前招聘的工資相比旺季，大約只餘下一半。有打算增聘人手的企業也承認工薪水平不及往年，塑膠製品企業的HR吳女士透露，她們有疫後擴產計劃，但「普工薪酬待遇，可能確實沒有預期想像中的好」。

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責任編輯：陳建錫

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