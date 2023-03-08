廣州爭取辦賽馬 與香港合作打造「馬產業經濟圈」

廣州就建設國際消費中心城市印發規劃文件，提出推動新業態、壯大汽車消費，以及發展高端體育消費，並將當地打造成國際知名品牌集散地、國際性賽事組織首選地，實現「賣全球」向「賣全球、買全球」轉變。規劃特別提到，要爭取試點舉辦速度賽馬賽事，打造世界級穗港馬產業經濟圈。

《廣州市建設國際消費中心城市發展規劃（2022—2025年）》列出幾項主要工作，一是推動新業態、新模式快速健康發展，鞏固提升「電商之都」地位，促進文、商、旅、體、醫、美（容）深度融合，數字藝術、數字創意發展；二是壯大汽車消費，圍繞汽車整車與核心零部件生產、自動駕駛技術研發、汽車金融服務、汽車營運服務等多產業環節持續發力，積極提升整車「智能化」集成技術、持續突破「車規級芯片」、「車用傳感器」等關鍵零部件設計。

三是高端體育消費，以香港賽馬會從化馬場為載體，通過「養馬+訓馬+賽馬」馬產業鏈發展，舉辦高端賽馬活動，帶動賽馬旅遊及周邊地區相關消費。充分發揮香港賽馬會從化馬場平台優勢，謀劃馬術主題酒店、馬術運動綜合體等設施配套，對標世界標準高質量策劃組織系列馬術賽事和馬術運動，爭取賽馬試點。

四是支持家具建材等傳統行業進行創新，依托產業集群優勢，全面提升家電產品「智能化」、「節能化」水平。通過政府支持、企業促銷方式，全面促進家電消費。五是依托交通口岸樞紐，進一步擴大免稅消費的輻射力和影響力，支持在廣州東站、南沙國際郵輪母港等口岸開設口岸免稅店。

規劃文件要求， 依托粵港澳大灣區產業發展大協同、創新資源大集聚、國際交通大樞紐、國際貿易大通道、消費潛力大釋放優勢，用好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）機制， 用5年左右時間，基本建成「灣區製造」引領、全球資源薈萃，面向世界的時尚化、現代化國際消費中心城市。

責任編輯：陳俊賢