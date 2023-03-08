河源單日兩連震 專家：廣東進入地震相對活躍時段

廣東河源今日（8日）連續發生2次地震，加上2月份，短期內已錄得3次。專家解釋，廣東已進入地震活動相對活躍的時段，而河源則屬於地震多發區。

廣東地震台副台長王力偉指，兩次地震均發生在新豐江水庫，屬庫區正常地震活動。 「近期來看，河源地區地震活動有所增強，但從廣東乃至華南地區來看，目前的地震活動都處在正常範圍之內。」

王力偉指，河源處在斷裂等斷裂帶上，加上新豐江水庫滲透作用，有發生地震的構造條件，所以當地地震相對較多。有歷史記錄以來，河源地區發生5級以上地震有4次，最大地震為1962年6.1級地震。 1970年以來，河源地區記錄到多次小震，其中3至3.9級地震相對較多。

省地震局官網介紹，根據震中附近構造特徵、歷史地震活動、地震序列類型、地球物理學異常等綜合分析認為，河源近幾日發生5.0級以上地震的可能性不大。

值得注意的是，今日地震前，不少廣東居民收到地震預警。王力偉進一步介紹，這是國家地震烈度速報與預警工程項目建設，並已處於內部試運行階段，待內部試運行完成後將正式對外發佈。

責任編輯：陳俊賢