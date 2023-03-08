彭博：中國金管部門改革後 員工面臨50%大幅減薪

彭博社報道，中證監等金融監管部門在國務院機構改革後將面臨大幅減薪，個別減薪幅度可能超過50%，以達到與一般政府公務員相同的水平。

報道引述知情人士指，人民銀行、外匯管理局、新組建的國家金融監督管理總局，以及中證監的工作人員，將會被納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。對於在銀保監基礎上組建的國家金融監督管理總局、中證監的一些職員，他們的薪資待遇可能減少50％以上。

知情人士指，金管部門的薪酬待遇大幅高於國家公務員標準，以中證監為例，一名基層員工目前月薪約2萬元（人民幣，下同），改革後將減至不到1萬元。學者解釋，過去金管部門的分類與其他政府機構不同，前者在制定薪酬方面擁有更大自主權，因此造成了其員工的薪酬通常高於公務員。

報道又指，北京正高度警惕重大經濟和金融風險，過去一年多來在打擊體制腐敗的努力有增無減。不過，大幅減薪可能會削弱官員在經濟脆弱時期控制金融風險前線的積極性，從而產生適得其反的風險。這些金管部門的員工也很難換工作，因為中國有規定禁止公務員在離職後，立即在其監管的行業工作。

中證監和銀保監未回應彭博的置評請求。

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責任編輯：陳建錫