【兩會2023】習近平：系統提升中國應對戰略風險實力

國家主席習近平日（8日）下午在出席十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時，強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，是強國強軍面臨的新形勢新任務新要求，要加強各領域戰略佈局一體融合、戰略資源一體整合、戰略力量一體運用，系統提升中國應對戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。

習近平表示， 鞏固提高一體化國家戰略體系和能力是複雜系統工程，要統籌全域，突出重點，以重點突破帶動整體推進。 要深化科技協同創新，建設好、管理好、運用好國家實驗室，聚力加強自主創新、原始創新，加快推進自主高水平科技自立自強。要加快提升新興領域戰略能力，謀取國家發展和國際競爭新優勢。

要強化國防科技工業服務強軍勝戰導向，優化體系佈局，創新發展模式，增強產業鏈供應鏈韌性。 要加強重大基礎設施統籌建設，善於算大賬、綜合賬、長遠賬，提高共建共用共享水準。 要加快構建大國儲備體系，提升國家儲備維護國家安全的能力。

習近平強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，必須向改革創新要動力。 這些年各有關方面貫徹黨中央決策部署，協力推進有關重大改革，取得不少重要成果。 要堅持問題導向，持續優化體制機制，完善政策制度，形成各司其職、緊密協作、規範有序的工作格局，更好推進一體化國家戰略體系和能力建設。

責任編輯：陳俊賢