內地防疫鬆綁兩個月 出入境人次近四千萬按年升逾一倍

內地放鬆防疫兩個月，累計有近4,000萬人次出入境，較去年同期上升超過一倍。

國家移民管理局公布，自1月8日中國實施新冠病毒感染「乙類乙管」以來，截至3月7日，全國移民管理機構共檢查出入境人員3972.2萬人次，按年上升1.12倍。其中，2月25日出入境人數達101.3萬人次，為2020年以來首次單日突破百萬。

另外，全國移民管理機構共簽發普通護照336.2萬本、往來港澳台證件簽注1267.2萬本（件）、外國人簽證和停居留證件12.2萬件，較實施前分別上升1220.9%、837.7%、33.1%。

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國家移民管理局新聞發言人、政策法規司司長林勇勝表示，中國實施新冠病毒感染「乙類乙管」以來，隨著國際客運航班穩步增班、內地與港澳人員往來全面恢復，出入境流量和出入境證件申辦量大幅回升。

全國移民管理機構下步將結合實際繼續完善預案方案、細化工作措施，通過加強流量監測、開足邊檢通道和辦證窗口、加強服務引導、優化流程手續等，做足做實應對出入境流量和出入境證件申辦量持續增長准備工作，積極保障促進中外人員交流交往，確保出入境秩序平穩有序、口岸邊境安全穩定。

責任編輯：易燕丹

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