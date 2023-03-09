西安制定流感應急預案 必要時採取「社會面管控」停工停課

全國多地爆發流感，陝西省會西安制定應急預案，視乎情況可適時採取「臨時社會面管控」，限制人口流動和聚集，以及停工、停課、停市等措施。

西安市政府昨日（8日）印發《西安市流感大流行應急預案》， 生效日為上周四（ 2日），其中 針對流感流行情況，分別制定Ⅳ級、Ⅲ級、Ⅱ級、Ⅰ級4個響應應級別。較低的Ⅳ級和Ⅲ級，主要目標是將新型流感病毒遏制在有限範圍內或延緩其傳播，較高的Ⅱ級和Ⅰ級響應，目標是減輕對公眾健康和經濟的危害。

在Ⅱ級響應階段，政府可適時採取「臨時社會面管控」措施，必要時，在疫情爆發和流行地區依法採取停工、停業、停市、停課，限制或者停止使用有關公共場所。Ⅰ級響應階段，可實施疫區封鎖、交通檢疫、停產、停業等措施。依法制定旅游限制措施，加強流動人口管理，勸阻群眾非必要的出行。

預案又稱，根據實際情況，將由市應急指揮部辦公室組織、聯絡相關領域的專家組成專家諮詢組，各級各類醫療、疾病預防控制、院前急救、衛生監督、採供血、出入境檢驗檢疫等專業技術機構，結合各自專業特點，在市應急指揮部的統一指揮下，開展流感大流行防控工作。

責任編輯：陳建錫