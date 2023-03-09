加強中印邊境戰力 印軍據報訂Iron Man式飛行背包

中印邊境問題一直是外界關注焦點。據印度媒體報道，印度陸軍邊防部隊已開始測試一種用於邊境作戰的新裝備，即前幾年頗為流行的噴氣背包，背上去有如鐵甲奇俠（Iron Man）。但在實際使用層面，仍有很多難題待解決。

動力系統有如鐵甲奇俠的盔甲

此前，印度陸軍在2023年1月發布招標書，緊急採購48套噴氣背包。

印度媒體強調，印度陸軍採購以及用於測試的這批噴氣背包，旨在加強邊防部隊在中印邊境地區的巡邏、監視以及作戰能力。目前，印度媒體關於此事披露的信息並不多。不過，通過對於採購時間、數量以及關於這種噴氣背包的部分性能，還是可以分析出更多的信息。

據內媒澎湃新聞分析，從印度媒體披露的信息看，此次印度陸軍測試的是採用英國重力工業公司技術研發的噴氣背包。這型噴氣背包採用非常獨特的一台背負式主噴氣式發動機加雙臂各兩台輔助噴氣式發動機的布局，與鐵甲奇俠盔甲的動力系統頗為類似。

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據推測，印度陸軍很可能是將其分配給最為精銳的特種部隊或者偵察兵，而不是普通的邊防巡邏部隊，因為這次印度陸軍採購噴氣背包的時間要求很緊迫，數量也少，顯然不是為大規模裝備給邊防巡邏部隊而準備的。

而且，重力工業噴氣背包的有效載荷很少。根據英國重力工業公司公布的噴氣背包主要性能數據，其五台噴氣式發動機總的最大推力為144千克，而噴氣背包的全重約為50千克。這就意味著要攜帶更多的裝備，就必須嚴格限制飛行者的體重。

所以，對於在高原山地地區執行任務的印度陸軍邊防部隊來說，除了飛行者自身體重、必要的防寒裝備以外，恐怕連自動步槍以及彈藥都帶不了。如果是特種兵以及偵察兵不攜帶武器，只攜帶用於偵察、定位以及目標指示、瞄準的單兵光電觀測儀，從有限負重的角度來看還是可以接受的。

但文章也提到，高原山地地區的氣壓低、空氣稀薄，含氧量少，從而導致噴氣式發動機推力大幅降低。在高原山地地區，噴氣式發動機燃料燃燒不完全，耗油率也要大幅上升，直接導致飛行時間和航程大幅縮水。此外，如何提高重力工業噴氣背包的升限也是一個大問題。所以，印度陸軍如果直接將重力工業噴氣背拿來使用，恐怕要面對很多難題。

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責任編輯：尹航

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