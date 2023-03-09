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美國人對中國觀感轉差？胡錫進：因為中國不做奴才

社會熱點 15:35 2023/03/09

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美國知名民調機構蓋洛普（Gallup）調查指，美國人對中國的好感度直線下滑，只15%受訪者對中國有好感，比去年跌了5%，創有史以來新低。內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進分析原因之一是，中國沒有像日本那樣做美國的奴才，而是獨立自主，這讓美國很不舒服。

胡錫進：中國沒干對不起美國的事情

胡錫進在微博發文指，美國人對中國好感度最高的時候是上世紀80年代後期，當時的好感度達到了72%。而那時的中國還很落後，百姓基本處於貧困中。當時，美國和西方人來華旅行，受到貧窮而熱情的中國人接待，他們頗有「人上人」之感。更重要的是，當時還處於冷戰中，蘇聯是中國和美國的共同敵人。 
 
而今天，中國已成為世界第二大經濟體，基礎設施進步，還在軍事上崛起，西太平洋、特別是中國近海不再是美國可以為所欲為的地方。

美民調：美國人對中國好感降至歷史新低

胡錫進指出，如今的美國不接受他國的強大，要求所有國家以放棄自己安全利益的方式維護美國的絕對安全，各國經濟發展也都要服務於美國的經濟霸權，維護美元的特殊地位。中國雖然還是發展中國家，但是在美國的戰略棋盤上已過於強大，對它的霸權構成挑戰，所以美國的整個宣傳機器開足馬力抹黑中國。 
 
他強調，中國沒干任何對不起美國的事情，然而中國招不招美國人恨，準確說就是招不招美國恨，已經不取決於中國是否對美友好，而取決於中國的相對富裕和強大，以及中國的獨立自主本身讓美國很不舒服，因為中國沒有做日本那樣的美國奴才。 
 
他預計，未來美國人對中國的好感大概率還會繼續降低，而且會帶動美國盟國的社會也對中國態度負面，比如日本、韓國社會對中國的好感度近年也是持續降低的。中國人需要準備與他們博弈幾十年，直到他們被迫做出改變。

白宮重申美中關係及一中政策不變 不尋求衝突

責任編輯：尹航

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