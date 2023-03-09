【兩會2023】反對淘寶賣平書？這黨建議新書一年內不得打折

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台陸委會：明起恢復10個兩岸直航點 包括廣州、深圳等
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專題:hket 十大電子書
全國兩會正在舉行，民主黨派之一，中國民主促進會（民進）中央委員會建議，限定新書出版一年之內不得隨意打折，線上線下同價銷售，逐步引導網上書店圖書售價向實體書店圖書售價靠攏，保護實體書店生存空間，以推動實體書店創新發展。
《中國青年報》報道，民進中央認為，近年來，線上購書是消費者的首選方式。在圖書市場，電商以不惜虧本的低折扣、返券送券等活動，吸引讀者紛紛轉向網絡購書。
民進中央指，出版社普遍重視線上業務，將更多力量投入網店渠道建設上，不再將實體書店作為主要銷售渠道，一些中小出版機構甚至出現不願給實體書店供貨的情況。
針對這一問題，民進中央建議規範圖書出版銷售價格，參照世界通行做法，堅持「文化例外」原則，推進文化立法，限定新書出版一年之內不得隨意打折。加大市場監管力度，對惡意競爭、破壞市場秩序的出版發行單位予以懲戒。引導網上書店圖書售價向實體書店圖書售價靠攏，逐步實現網上網下同價銷售，保護實體書店的生存空間。
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責任編輯：連兆鋒